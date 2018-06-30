ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С чего начнётся работа на посту председателя федерации, когда назначат тренера главной сборной по хоккею? Большое интервью Геннадия Савилова

01.07.2018 20:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси. Первое ощущение после избрания – будет непросто. С учетом ситуации, в которой сейчас находится как сборная, так и клубы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но спортсмен – он на то и спортсмен, чтобы собраться и показать результат. Какой и какими способами? Узнали из первых уст. Большое интервью «Недели» – с Геннадием Савиловым.

Увеличение КПД взаимодействия до максимального предела: с чего начнет свою работу в Федерации хоккея Геннадий Савилов?

С чего начнётся работа на посту председателя федерации, когда назначат тренера главной сборной по хоккею? Большое интервью Геннадия Савилова

Юлия Огнева, СТВ:
Всегда возникает много вопросов по легионерам.

С чего начнётся работа на посту председателя федерации, когда назначат тренера главной сборной по хоккею? Большое интервью Геннадия Савилова

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Сейчас на подписание хоккеистов федерация никак не влияет. Это, наверное, неправильно, нужно будет что-то менять. Федерация видит профессиональную, подготовленную и обоснованную точку зрения, мы ее подготовим, сформируем, будем отстаивать нормы Министерства спорта, правительства, если нужно Президента.

Геннадий Савилов: «Новых хоккеистов у нас не будет»

Кого назначат на должность главного тренера сборной Беларуси по хоккею? Геннадий Савилов рассказал о требованиях к кандидатам

Савилов прокомментировал слова Шапиро о хоккеистах, которые пьяными вываливаются из автобуса

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси. Первое ощущение после избрания – будет непросто. С учетом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Увеличение КПД взаимодействия до максимального предела: с чего начнет свою работу в Федерации хоккея Геннадий Савилов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика