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Увеличение КПД взаимодействия до максимального предела: с чего начнет свою работу в Федерации хоккея Геннадий Савилов?
Новости Беларуси. Новый председатель у руля Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С чего начнет работу Геннадий Савилов? Какие главные задачи ставит для себя руководитель?
Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Юлия Огнева:
Геннадий Савилов:
Юлия Огнева:
Геннадий Савилов:
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Увеличение КПД взаимодействия до максимального предела: с чего начнет свою работу в Федерации хоккея Геннадий Савилов?
Новости Беларуси. Новый председатель у руля Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С чего начнет работу Геннадий Савилов? Какие главные...
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