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Успех 2 «Т»: талант и труд. В честь самых одарённых выпускников в Минске прошёл бал – репортаж СТВ
Новости Беларуси. 30 июня в Минске прошел Республиканский бал выпускников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По традиции глава государства вручил награды и поздравил самых талантливых и перспективных: победителей конкурсов и олимпиад, золотых медалистов и стипендиатов спецфонда Президента.
После расчета на три, у них выходит все на отлично. Впереди – первые, слегка неуверенные па во взрослую жизнь. Лауреат, стипендиат, волонтер. Этот литературный пассаж вместо классического.
Выпускник БГУ Анна Садовская также, как и в танце, легко парила над научными и дипломными работами. А теперь с весомым багажом переводческого опыта изящно входит в конкурентную борьбу рынка труда. Сохраняя при этом непосредственность, присущую филологам.
Что ж, мечты в Беларуси сбываются. И здесь уже принцессы и принцы могут позволить себе селфи с Королём – ректором БГУ. Купить билет на этот балл невозможно, впрочем, как и красный диплом в Беларуси.
Пропуском сюда служат личные заслуги. 2 «Т»: талант и труд. Стипендиаты Президентского фонда, лауреаты международных конкурсов – это золотая молодежь Беларуси. Для нее и напутствие по-отцовски.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главные действующие лица – выпускники 2018, за одним столом с официальными лица государства. От такой одухотворенной атмосферы даже железная леди белорусской политики – вспомнила годы студенчества. Тогда взлетные полосы к карьерным высотам для молодежи никто не расчищал.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Здесь почти 250 талантов, а это каждый двухсотпятидесятый выпускник белорусских вузов 2018 года. Вот это конкурс выдержали. Не останавливаться на достигнутом – напутствие Президента.
Александр Лукашенко:
Высокие скорости современной цивилизации детей Вайбера не пугают. Анна и её партнер по вальсу Андрей – звездная пара сначала лицея БГУ, а затем и главного вуза страны. Оба уже студентами – показали себя в профессии.
Девушка с успехом освоила трудности перевода. Оценили это даже итальянские дипломаты.
Паоло Тонини, заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Беларуси:
Еще одна особенность нынешнего поколения – настойчивость и стремительность, выраженная в гигабайтах. Но и через объективы девайсов можно видеть незыблемые вещи. Такими их вылепили, слегка обтесали, научили и сделали педагоги.
Александр Лукашенко:
Вузовский преподаватель мовы Анжелина Садовская, а дома мама Анны Садовской – привила дочери не только любовь к науке, но прежде ко всему родному. А теперь оба филолога не могут найти общего языка. Мама настаивает открыть окно в Европу, условия дочери – только для того, чтобы вновь открыть дверь отчего дома.
Анжелина Садовская, доцент филологического факультета БГУ:
Даже летний ветер как бы подчеркивал: общее настроение торжества – Беларусь желает попутного бриза для выпускников Синеокой.
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Новости Беларуси. 30 июня в Минске прошел Республиканский бал выпускников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По традиции глава государства вручил награды и...
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