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Кого назначат на должность главного тренера сборной Беларуси по хоккею? Геннадий Савилов рассказал о требованиях к кандидатам

01.07.2018 17:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новые задачи и цели. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главная повестка дня – определиться с кандидатурой главного тренера.

Кого назначат на должность главного тренера сборной Беларуси по хоккею? Геннадий Савилов рассказал о требованиях к кандидатам

Юлия Огнева, СТВ:
Чем раньше мы определимся с кандидатурой главного тренера, тем будет лучше. Когда?

Кого назначат на должность главного тренера сборной Беларуси по хоккею? Геннадий Савилов рассказал о требованиях к кандидатам

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Я бы не ставил так вопрос. Нам нужно выбрать верный вектор и верно понимать, как тренер будет вести подготовку к мировому первенству. Конечно же, хотелось бы, чтобы это случилось раньше. Но не думаю, что временной отрезок назначения тренера станет решающим.

Юлия Огнева:
А сейчас на каком этапе этот процесс?

Геннадий Савилов:
Идут переговоры с кандидатами. Они начались еще до моего вступления в должность.

Юлия Огнева:
А сколько кандидатов?

Геннадий Савилов:
Кандидатов с десяток. Конечно, есть наиболее вероятные.

Юлия Огнева:
Не все белорусские?

Геннадий Савилов:
Я скажу так: североамериканцев нет.

Юлия Огнева:
Может быть с Михаилом Грабовским ведете переговоры?

Кого назначат на должность главного тренера сборной Беларуси по хоккею? Геннадий Савилов рассказал о требованиях к кандидатам

Геннадий Савилов:
Михаил Грабовский – персона яркая, которая белорусскому хоккею создала имидж. Это человек, который до сих пор хочет играть в хоккей. Если мы найдем точки соприкосновения в рамках подготовки сборной, консультирования, почему нет?

Полный текст интервью с председателем Федерации хоккея Беларуси здесь

 
 
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Новости Беларуси. Новые задачи и цели. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главная...
 
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