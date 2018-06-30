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Кого назначат на должность главного тренера сборной Беларуси по хоккею? Геннадий Савилов рассказал о требованиях к кандидатам
Новости Беларуси. Новые задачи и цели. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главная повестка дня – определиться с кандидатурой главного тренера.
Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Юлия Огнева:
Геннадий Савилов:
Юлия Огнева:
Геннадий Савилов:
Юлия Огнева:
Геннадий Савилов:
Юлия Огнева:
Геннадий Савилов:
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Кого назначат на должность главного тренера сборной Беларуси по хоккею? Геннадий Савилов рассказал о требованиях к кандидатам
Новости Беларуси. Новые задачи и цели. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главная...
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