Кого назначат на должность главного тренера сборной Беларуси по хоккею? Геннадий Савилов рассказал о требованиях к кандидатам

Новости Беларуси. Новые задачи и цели. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главная повестка дня – определиться с кандидатурой главного тренера.





Юлия Огнева, СТВ:

Чем раньше мы определимся с кандидатурой главного тренера, тем будет лучше. Когда?





Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Я бы не ставил так вопрос. Нам нужно выбрать верный вектор и верно понимать, как тренер будет вести подготовку к мировому первенству. Конечно же, хотелось бы, чтобы это случилось раньше. Но не думаю, что временной отрезок назначения тренера станет решающим.

Юлия Огнева:

А сейчас на каком этапе этот процесс?

Геннадий Савилов:

Идут переговоры с кандидатами. Они начались еще до моего вступления в должность.

Юлия Огнева:

А сколько кандидатов?

Геннадий Савилов:

Кандидатов с десяток. Конечно, есть наиболее вероятные.

Юлия Огнева:

Не все белорусские?

Геннадий Савилов:

Я скажу так: североамериканцев нет.

Юлия Огнева:

Может быть с Михаилом Грабовским ведете переговоры?





Геннадий Савилов:

Михаил Грабовский – персона яркая, которая белорусскому хоккею создала имидж. Это человек, который до сих пор хочет играть в хоккей. Если мы найдем точки соприкосновения в рамках подготовки сборной, консультирования, почему нет?