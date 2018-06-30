На Майском посаде завершили укладку асфальта. На что обратить внимание водителям





Работы продолжатся после выходных. Дорожникам предстоит обустроить тротуары, нанести дорожную разметку, уложить искусственные неровности, благоустроить зелёные зоны.

Вместе с тем, самая ответственная часть завершена: вчера вечером работники ООО «Дорстройсервис» завершили укладку асфальта, открыли движение по новому «кольцу» и примыкающим к нему улицам.

На что теперь обратить внимание:

Пока не нанесена горизонтальная дорожная разметка, водителям следует обращать особое внимание на дорожные знаки. Согласно знакам, пешеходные переходы организованы со всех сторон при въездах на перекрёсток.

Также на примыкающих к перекрёстку улицах установлены знаки, предупреждающие об искусственных неровностях. «Лежачих» пока нет, но стоит ожидать, что в самое ближайшее время они здесь появятся.

При отсутствии дорожной разметки водителям следует быть осторожными при въезде-выезде и при перестроении на перекрёстке с круговым движением.





















Работы на пересечении улиц Виленская, Тутаринова и Солигорская начались осенью 2017 года, но на зимний период были приостановлены. Весной состоялся тендер на исполнителя, конкурс выиграло слуцкое предприятие ООО «Дорстройсерсис». Новый подрядчик возобновил строительство кольцевой развязки в конце мая. Директор «Дорстройсерсиа» Александр Шерешик отмечал , что работы усложняются сложной системой подземных коммуникаций.

Открыть движение планировалось ко Дню Независимости. С этой задачей дорожники справились.



Slutsk-Gorod.by