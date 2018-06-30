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На Майском посаде завершили укладку асфальта. На что обратить внимание водителям

01.07.2018 — Разное | Слуцк Город  
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На Майском посаде завершили укладку асфальта. На что обратить внимание водителям

Работы продолжатся после выходных. Дорожникам предстоит обустроить тротуары, нанести дорожную разметку, уложить искусственные неровности, благоустроить зелёные зоны.

Вместе с тем, самая ответственная часть завершена: вчера вечером работники ООО «Дорстройсервис» завершили укладку асфальта, открыли движение по новому «кольцу» и примыкающим к нему улицам. 

На что теперь обратить внимание: 

  • Пока не нанесена горизонтальная дорожная разметка, водителям следует обращать особое внимание на дорожные знаки. Согласно знакам, пешеходные переходы организованы со всех сторон при въездах на перекрёсток. 
  • Также на примыкающих к перекрёстку улицах установлены знаки, предупреждающие об искусственных неровностях. «Лежачих» пока нет, но стоит ожидать, что в самое ближайшее время они здесь появятся.
  • При отсутствии дорожной разметки водителям следует быть осторожными при въезде-выезде и при перестроении на перекрёстке с круговым движением. 

На Майском посаде завершили укладку асфальта. На что обратить внимание водителям

На Майском посаде завершили укладку асфальта. На что обратить внимание водителям

На Майском посаде завершили укладку асфальта. На что обратить внимание водителям

На Майском посаде завершили укладку асфальта. На что обратить внимание водителям

На Майском посаде завершили укладку асфальта. На что обратить внимание водителям

Работы на пересечении улиц Виленская, Тутаринова и Солигорская начались осенью 2017 года, но на зимний период были приостановлены. Весной состоялся тендер на исполнителя, конкурс выиграло слуцкое предприятие ООО «Дорстройсерсис». Новый подрядчик возобновил строительство кольцевой развязки в конце мая. Директор «Дорстройсерсиа» Александр Шерешик отмечал, что работы усложняются сложной системой подземных коммуникаций. 

Открыть движение планировалось ко Дню Независимости. С этой задачей дорожники справились. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Работы продолжатся после выходных. Дорожникам предстоит обустроить тротуары, нанести дорожную разметку, уложить искусственные неровности, благоустроить зелёные...
 
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