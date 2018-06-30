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На Майском посаде завершили укладку асфальта. На что обратить внимание водителям
01.07.2018 — Разное | Слуцк Город
Работы продолжатся после выходных. Дорожникам предстоит обустроить тротуары, нанести дорожную разметку, уложить искусственные неровности, благоустроить зелёные зоны.
Вместе с тем, самая ответственная часть завершена: вчера вечером работники ООО «Дорстройсервис» завершили укладку асфальта, открыли движение по новому «кольцу» и примыкающим к нему улицам.
На что теперь обратить внимание:
Работы на пересечении улиц Виленская, Тутаринова и Солигорская
Открыть движение планировалось ко Дню Независимости. С этой задачей дорожники справились.
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Работы продолжатся после выходных. Дорожникам предстоит обустроить тротуары, нанести дорожную разметку, уложить искусственные неровности, благоустроить зелёные...
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