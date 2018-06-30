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Поздравление руководства района с Днем Независимости Республики Беларусь
01.07.2018 — Разное | Горецкий вестник
От имени Горецкого районного исполнительного комитета и Горецкого районного Совета депутатов поздравляем с главным государственным праздником — Днем Независимости Республики Беларусь.
3 июля — великая историческая дата для всего нашего народа. В этот день мы отмечаем освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Независимость современной Беларуси — это итог той героической Победы и трудового подвига наших предков. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за будущее нашей Родины.
Тяжелые последствия войны и гитлеровской оккупации ликвидированы поистине титаническим трудом всего белорусского народа.
Мы в вечном долгу перед теми, кто на своих плечах вынес, выстрадал Великую Победу, кто поднял из руин города. Благодаря их самоотверженности, мужеству и патриотизму, мы получили право жить под мирным небом, в свободной и независимой стране.
Для белорусов День Независимости является днем рождения прекрасной и процветающей страны.
Жители Горецкого района делают все возможное, чтобы креп и процветал район, хорошел город, и наша земля никогда больше не знала войн и разрушений, а мирный труд людей приносил радость, удовлетворение, уверенность в завтрашнем дне.
В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш вклад в развитие Горецкого района, пожелания крепкого здоровья, профессиональных успехов, большого личного счастья, новых идей и начинаний! Пусть в ваших домах царят мир и согласие! С праздником!
Председатель районного Председатель районного
исполнительного комитета Совета депутатов
С.Л. Кулагин О.О. Огородникова
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Уважаемые жители Горецкого района! От имени Горецкого районного исполнительного комитета и Горецкого районного Совета депутатов поздравляем с главным...
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