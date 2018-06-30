Поздравление руководства района с Днем Независимости Республики Беларусь



Уважаемые жители Горецкого района!

От имени Горецкого районного исполнительного комитета и Горецкого районного Совета депутатов поздравляем с главным государственным праздником — Днем Независимости Республики Беларусь.

3 июля — великая историческая дата для всего нашего народа. В этот день мы отмечаем освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Независимость современной Беларуси — это итог той героической Победы и трудового подвига наших предков. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за будущее нашей Родины.

Тяжелые последствия войны и гитлеровской оккупации ликвидированы поистине титаническим трудом всего белорусского народа.

Мы в вечном долгу перед теми, кто на своих плечах вынес, выстрадал Великую Победу, кто поднял из руин города. Благодаря их самоотверженности, мужеству и патриотизму, мы получили право жить под мирным небом, в свободной и независимой стране.

Для белорусов День Независимости является днем рождения прекрасной и процветающей страны.





Жители Горецкого района делают все возможное, чтобы креп и процветал район, хорошел город, и наша земля никогда больше не знала войн и разрушений, а мирный труд людей приносил радость, удовлетворение, уверенность в завтрашнем дне.

В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш вклад в развитие Горецкого района, пожелания крепкого здоровья, профессиональных успехов, большого личного счастья, новых идей и начинаний! Пусть в ваших домах царят мир и согласие! С праздником!

Председатель районного Председатель районного

исполнительного комитета Совета депутатов

С.Л. Кулагин О.О. Огородникова