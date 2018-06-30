Прощанье славянки

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси, обладательница Большого Хрустального глобуса, похитительница сердец биатлонных болельщиков всего мира Даша Домрачева заявила, что завершает активную спортивную карьеру. Сказать, что это было потрясение – значит, ничего не сказать. Наш коллега и большой поклонник Домрачевой Андрей Бондаренко собрался с духом, чтобы уложить в пять минут самые яркие моменты, подаренные нам королевой биатлона.

Во время Олимпиады в Корее Дарья говорила: «это мои последние Игры». Но все были уверены, что ещё хотя бы один сезон она болельщикам подарит. Мы много раз задавали ей этот вопрос при первом удобном случае, но «королева биатлона» постоянно уходила от ответа. А когда Дарья прошла аттестацию в сборной несколько недель назад, сомнений не осталась – она продолжит карьеру, чтобы побить вечный рекорд Магдалены Форсберг на Кубках мира. Но нет: Домрачева и в жизни оказалась такой же непредсказуемой, как на лыжне.

Лучше времени, чтобы уйти, сложно придумать. Шесть олимпийских наград в руках. Четыре из них золотые. Большой хрустальный глобус тоже завоёван. Больше нечего выигрывать. А дома ждёт маленькая дочь Ксюша. Уйти на пике славы могут только великие спортсмены.

Уле-Эйнар Бьёрндален, восьмикратный Олимпийский чемпион по биатлону: «Ей понадобилось много времени, чтобы принять решение. Дарья всегда всё делает на 100%. Если бы она осталась в спорте и сражалась за медали и первые места, она бы не смогла уделять время дочери, не могла бы сосредоточить внимание на Ксении. Мне будет скучно смотреть биатлон, потому что Дарья закончила выступать».

Она не извинялась перед болельщиками, а просто сказала им «спасибо». Домрачева всегда дарила им букеты после церемоний награждения, она всегда была рядом с ними, а они с ней. История мирового биатлон 23 июня разделилась на «до» и «после» Домрачевой.

За всю свои карьеру Домрачева дарила болельщикам много эмоций: хороших и не очень. Стреляла по чужим мишеням, вместо «лёжки» стояла, плакала, смеялась, выигрывала, её в прямом смысле слова носили на руках. Например, в Сочи, где она стала трижды Олимпийской чемпионкой. Восторг не сдерживал и Александр Лукашенко, который никогда не пропускал трансляций гонок с участием Домрачевой, поддерживал, говорил «спасибо»! Конечно, все будут скучать по этим эмоциям. И сама Даша тоже – она уже скучает. Позже она признается: «я просто устала». И её можно понять – постоянно быть номером «один» сложно, но ей уже давно не нужно ничего и никому доказывать.

Даша приняла решение, которое нужно уважать. Но всё же болельщики верят, что оно не до конца взвешенное, и она отдохнёт и вернётся. Как возвращалась дважды: после непростой болезни и рождения дочери. Но, зная характер Дарьи: она никогда не бросала слов на ветер. А значит, на профессиональной лыжне мы её точно больше не увидим. Без Домрачевой и Скардино нашему биатлону будет очень тяжело.

И даже поле пресс-конференции, на которой Даша едва подбирала слова и была готова разрыдаться, но нашла в себе силы сфотографироваться и поговорить с каждым. Вспомнить весёлые моменты. Даша угощала всех тортом, на котором так и написала: «Спасибо за всё, ваша Даша». Но ведь сказать спасибо ей должны все мы. Из биатлона уходит эпоха. И всем нам посчастливилось быть её частью.