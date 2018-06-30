Нелегальные мигранты всё чаще пытаются попасть в Евросоюз по карте болельщика (Fan ID). 27 июня организаторов одного их таких каналов задерживали в Беларуси с бойцами СОБРа и со стрельбой. Такие люди приезжают в Беларусь из России, пользуясь действием правительственного соглашения, по которому между двумя странами с 4 июня по 25 июля действует временный «безви»з. О том, как благо для честных фанатов стало новой уловкой мошенников – наш коллега Андрей Александров.

Фархад, Уддин, Ислам и Хоссейн хотели попасть из Бангладеша в Европу под видом футбольных фанатов, а в итоге попали за решётку. Но, судя по этим кадрам, эмоций было не меньше, чем от матча.

Новомодная схема незаконной миграции стартовала вместе с чемпионатом мира по футболу в России. Мигрантов оформляли, как болельщиков. Но ни пенальти Месси, ни последние минуты матча Германии и Южной Кореи они не видели и, минуя стадионы, направлялись в Евросоюз – прямиком через Беларусь. Уверенно шли к победе! Но прорвать оборону белорусского СОБРа не удалось – придётся ехать домой.

К главному спортивному событию года серьёзно готовились не только футболисты. Псевдофанатов белорусские пограничники задерживают практически каждый день. Но, стоит признать, что некоторым всё же не чужды спортивные страсти. Этот тунисец на матче всё же побывал. Но главной целью было попасть в Германию. Шенгенской визы не было. Только FanID.

Маруан тоже из Туниса. Уверяет, что он – гей. На родине Маруана не понимают. И на Запад его вела любовь. К Европе. Главная мечта не осуществилась. Родных о трудностях уже предупредил.

Мохаммед знает английский, а потому помогает арабским «одноклубникам» общаться с пограничниками. Адвокат. На родине платят мало. Вот и хотел попытать счастья в Европе. Но не знал, что путь могут преградить пограничники.

Путешествовать по Беларуси-то не запрещено. И задержать их могут, только если попытаются незаконно пересечь границу. В остальном – можно только беседовать и разъяснять. И об этом мигранты, разумеется, знают.

Брестские пограничники уже предупредили более 80-ти туристов с паспортами болельщиков – граница для них закрыта. Так ли это на самом деле? Проверили уже около 20-ти, сейчас они ждут депортации на родину. Во время чемпионата Беларусь стали активно посещать граждане Марокко, Туниса, Пакистана, Сенегала, Алжира – в основном кризисных стран. За переправу одного человека нелегальные перевозчики в среднем берут около 6 тысяч евро, а билеты на чемпионат стоят гораздо дешевле. Поэтому прогноз здесь очевиден: активно обороняться белорусским пограничникам придётся, пока не завершится мундиаль. Непросто, но ситуация, уверяют в Погранкомитете Беларуси, под контролем.