К гадалке...не ходи?

На данный момент в Беларуси официально зарегистрированы 468 экстрасенсов, целителей, и астрологов... Ещё есть нелегалы. И ко всем не зарастает народная тропа. Только вот визиты эти заканчиваются порой совсем не так, как рассчитывают доверчивые посетители. Наша недоверчивая коллега Наталья Казей, прихватив с собой такого же недоверчивого оператора Сергея Янковского, отправилась по нескольким наиболее популярным адресам. И вот что вышло.

Осторожно, мошенницы! Эти фотографии якобы ясновидящих Людмила Германова показывает, чтобы предостеречь остальных. Два года назад по телевизору увидела передачу, где обещали исцелить от любых болезней!

Так называемый «лечебный» сеанс проходил просто: по телефону Людмила слушала какие-то заклинания. А дальше – в банк, срочно делать перевод в Москву.

Интервью записываем на улице, у её родного дома, где сегодня на балконе – крупными буквами: «ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА». Ведь сейчас Людмиле нужно погашать огромные долги: больше 120-ти тысяч долларов! Признаётся: руки опускались, особенно когда на том конце провода сказали, что верный способ решить все проблемы семьи – …покончить с собой. Но она оказалась сильнее. И сегодня Людмила сама ведёт охоту на теледокторов. Добилась возбуждения уголовного дела.

Исцелиться от всех болезней, избавиться от венца безбрачия, привлечь любовь и миллионы… Казалось бы: ну как можно серьёзно относиться к такому? Но каждый день тысячи и тысячи людей идут к магам и гадалкам.

Не только с экранов телевизоров, но и в Интернете, во всех существующих социальных сетях шарлатаны завлекают наивных клиентов. Кажется, чем наглее ложь, тем охотнее люди в неё верят. А что, чтобы избавиться от венца безбрачия, достаточно тарелки, свечи и воды!

Как узнать, не обратились ли вы к шарлатану? Лучший способ – проверить это самому, а потому наш корреспондент с оператором решились на эксперимент.

Шикарный дом, шикарная машина. Куда ни глянь: повсюду золото и мрамор. Сама гадалка оказалась молодой цыганкой, хоть на её сайте и заявлено: опыт работы более 20-ти лет. Ну вот, гадать ещё не начала, а уже обманула. Двоих категорически не захотела принять одновременно. Зашли по отдельности. Как выяснилось, текст «пророчеств» и мне, и моему оператору совпал – слово в слово! Мол, родились в несчастливое время, проживёте больше 75-ти лет, больших перемен не будет, но предстоит дорога…

Судьбы совпадают, но есть ещё кто-то, кому мы нравимся. Экое пророчество! Постоянные наводящие вопросы цыганка задавала, чтобы зацепиться за фразу и задать следующий вопрос. Говорить-то что-то надо. Ни работа, ни замужество, ни дети, ни родители… Эта горе-гадалка не попала даже пальцем в небо. Ни корреспонденту, ни оператору.

Деньги отданы, договоров, чеков, гарантий нет... А потому доказать что-то вы вряд ли сможете. Цыганка призналась: в день принимает самое малое по пять человек. С каждого по сорок рублей, итого, считайте, – в день как минимум сто долларов. Вот такие воистину лёгкие деньги.

Изучив наше видео с цыганкой, семейный психолог Екатерина Холод поясняет: многие так называемые провидцы используют психологические приёмы. Визуальный мониторинг, закидывание удочек, присвоение сказанного себе, отзеркаливание, «эффект умного Ганса»… Екатерина уверена: люди, которые идут к гадалкам, не хотят сами менять что-то в своей жизни, ленятся или боятся.

Сегодня в Беларуси официально зарегистрировано 468 целителей, экстрасенсов, колдунов, энерготерапевтов, гадалок и астрологов. Плюс нелегалы, которых как минимум вдвое больше. Но ведь есть среди них и те, кто действительно в состоянии помочь?

В деревне Пильшичи даже мобильная связь не ловит. Но здесь всегда есть люди. Из России, Украины, Германии и, конечно, из нашей страны. И каждый верит в чудо.

Все мои слабые места Федора Конюхова определила за минуту, просто приложив ладонь к спине! Её способности ещё в советские годы изучали московские и алматинские учёные. Но точного ответа, научного обоснования: «так в чём же сила бабушки Федоры?» – учёные до сих пор не нашли.

Много лет Данілаўна (так называют Федору Конюхову местные) работала в Москве, в «Звёздном городке». Уверяют, что лечила Валентину Терешкову, Вячеслава Тихонова… Потом пришло видение и вернулась в родную Беларусь. И здесь помогла тысячам и тысячам людей!

И хотя у самой после сеансов руки горят так, что спать не может, кажется, бабушка Федора весь мир хочет сделать счастливее и добрее. Оттого и не устаёт делиться знаниями. Чтоб быть здоровым, Леонидовна советует всем: «идите в баню!». А возле дома – семь колодцев и одна скважина. Как верят здесь – с целебной водой. В каждом – вода разная по составу и воздействию. Не делать зла другим, и постоянно работать над собой. Такой простой, но такой сложный рецепт счастья от 90-летней бабушки. Тогда, говорит Федора Конюхова, и ясновидца не надо, просто знайте: всё в ваших руках.