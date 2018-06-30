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Федута: Отыграли очередной раунд «демократии» перед гостями и снова можно сажать

01.07.2018 20:17 — Разное | Партизан  
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Никаких вопросов: манеры белорусских властей ничуть не изменились с 2010 года. Приезжают высокие гости, наши высокие хозяева их принимают, а уже потом разбираются с теми, кто им досадил. Конечно, не с той яростью разбираются, что в 2010 году, но ведь и досадили не в том же количестве.

Федута: Отыграли очередной раунд «демократии» перед гостями и снова можно сажать
Можно и без избиения, и без показательных воплей с телеэкрана о государственной измене. Так – схватили пять-шесть протестовавших под рестораном защитников Куропат, выписали им «суточные» – милости просим, гости дорогие, вы же столько времени «нежрамши»!

Это – не тем гостям, что президенты европейских держав и их представители. Этих, нужно полагать, угощали банкетом в лучших традициях беларуского гостеприимства. Чуть ли не ось «Минск – Берлин – Вена» предложили создать (воистину, непредсказуема логика нашего МИДа).

А это предложение было адресовано тем, что вынуждены были, вместо того, чтобы «поехать поесть», скорбно ждать, пока белорусские власти отыграют очередной раунд «демократии»: спокойно, ребята, нейтралитет милиции – явление злополучное и вполне временное, чтобы других гостей не спугнуть, а вот уедут они – вот уже тогда!

У белорусского руководства была прекрасная возможность выйти из сложившейся ситуации, по крайней мере, ничего не потеряв в смысле репутации. Но – где ж там! В «Тысячи и одной ночи» есть сказка о кошке, превращенной в красавицу. Однако ночью, увидев мышку в углу опочивальни, красавица спрыгнула с брачного ложа и с громким урчанием начала охотиться за незваной гостьей.

Можно себе представить удивление оторопевшего новобрачного. В нашем случае, однако, даже не стоит удивляться.

Чему удивляться? Фонд Аденауэра давно продемонстрировал: Запад не удивляется ничему! И вообще – что такое «сталинские репрессии»? Когда это было? Где это было? Не в Вене же. Ну – да, в Берлине немножко, но сейчас зачем европейцам об этом помнить? Незачем.

Вот, шеф канцелярии президента Польши вспомнил. Судя по всему, это недостаточный уровень, чтобы Павла Северинца оставить в покое. Вот приехал бы в Куропаты чей-нибудь президент, поговорил бы с пикетчиками – авось, выписал бы им тем самым «охранную грамоту» хотя бы до той поры, пока 3 июля с парадом российско-китайской дружбы не закончится.

А то ведь была бы возможность присовокупить через год к этим бригадам еще и пару взводов вермахта – или как он там у них называется? Был ведь такой парад 22 сентября 1939 года – в Бресте.

Сейчас его явно не будет. Не тот Сталин в партнерах. Не стоит Европе настолько рисковать репутацией. Хватит и обеда на фоне арестов в Куропатах.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Никаких вопросов: манеры белорусских властей ничуть не изменились с 2010 года. Приезжают высокие гости, наши высокие хозяева их принимают, а уже потом разбираются с...
 
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