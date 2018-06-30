Эстония первой в мире сделала общественный транспорт бесплатным

«Радыё Свабода» со ссылкой на World Economic Forum С 1 июля общественный транспорт в Эстонии становится бесплатным для граждан этой страны, сообщаетсо ссылкой на World Economic Forum





Эксперимент с бесплатным общественным транспортом начался в Эстонии пять лет назад, после того как 75% жителей Таллинна проголосовали «за» на специальном референдуме. Тогда в городе были введены специальные «гринкарты», которые подтверждают, что гражданин действительно проживает здесь. Карты выдавались за 2 евро. Для приезжих проезд был платным.





Оказалось, что бесплатный транспорт выгоден городу. «С тех пор, как мы ввели бесплатный транспорт, мы получили доходов вдвое больше, чем потратили», - говорит представитель офиса Евросоюза в Таллине Алан Алакюла.





Бесплатный транспорт проявился выгодным не только людям с малыми доходами, но и вполне обеспеченным. В результате заметно выросла посещаемость ресторанов, кафе и магазинов, снизилась интенсивность городского движения, так как люди начали отказываться от поездок на личном транспорте в пользу бесплатного общественного.





Подсчеты показали, что город за счет налогов и снижения нагрузки на городские службы организации движения получил заметный доход.





Опыт Таллинна теперь будет распространен на большую часть территории cтраны. 15 округов уже объявили о готовности участвовать в этой госпрограмме, таким образом зона «бесплатного транспорта» будет охватывать большую часть Эстонии. Округа могут самостоятельно решать, участвовать им в программе. Некоторые пока от участия отказались.





Эстония может стать первой страной в мире с полностью бесплатным общественным транспортом. Такую же возможность изучают в некоторых городах Франции и Германии, преимущественно ради снижения загрязнения воздуха, а в британском Уэльсе уже сейчас весь транспорт становится бесплатным по выходным.