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В Куропатах задержали Наталью Горячко-Басалыгу

01.07.2018 20:12 — Разное | Партизан  
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В Куропатах у ресторана «Поедем, поедим» милиционеры в штатском задержали активистку Наталью Горячко-Басалыгу.

Об этом рассказал «Белсату» защитник Куропат Алексей Сигаев.

Наталья Горячко-Басалыга приехала в Куропаты примерно во второй половине дня. Она рассказала активистам, что её уже ищут милиционеры – раньше они наведывались к её подруге. Примерно через полчаса после появления Горячко-Басалыги к ресторану подъехал милицейский микроавтобус. Оттуда вышли три милиционера в штатском и предложили активистке проехать с ними. Причину задержания они не объяснили.


Напомним, 30 июня милиция задержала других защитников Куропат – Бориса Аникеева, Ольгу Николайчик, Павла Северинца и Дениса Урбановича. Николайчик и Северинец получили в итоге по 10 суток ареста.

 
 
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В Куропатах у ресторана «Поедем, поедим» милиционеры в штатском задержали активистку Наталью Горячко-Басалыгу.
 
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