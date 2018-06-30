В Куропатах задержали Наталью Горячко-Басалыгу

«Белсату» защитник Куропат Алексей Сигаев. Об этом рассказалзащитник Куропат Алексей Сигаев.





Наталья Горячко-Басалыга приехала в Куропаты примерно во второй половине дня. Она рассказала активистам, что её уже ищут милиционеры – раньше они наведывались к её подруге. Примерно через полчаса после появления Горячко-Басалыги к ресторану подъехал милицейский микроавтобус. Оттуда вышли три милиционера в штатском и предложили активистке проехать с ними. Причину задержания они не объяснили.





Напомним, 30 июня милиция задержала других защитников Куропат – Бориса Аникеева, Ольгу Николайчик, Павла Северинца и Дениса Урбановича. Николайчик и Северинец получили в итоге по 10 суток ареста.