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"Обобрали до трусов!" Полуголые ростовчанки протестуют против пенсионной реформы

01.07.2018 20:36 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Активистки Демократической коалиции Ростовской области запустили флешмоб #ТрусЫПротеста.

Акцию против повышения пенсионного возраста и НДС провели участницы Демократической коалиции Ростовской области.

Особенность пикета была в том, что девушки вышли на него голыми, прикрывая интимные части тела плакатами с лозунгом «Обобрали до трусов».

"Обобрали до трусов!" Полуголые ростовчанки протестуют против пенсионной реформы

Митинг коалиции проводить запретили, поэтому активистки решили устроить одиночные пикеты.

— Нас обворовывают. Поэтому мы провели одиночные пикеты отчаяния и безысходности. Правительство повышает пенсионный возраст и НДС. Растут цены на бензин, повышаются госпошлины, вверх с 1 июля идут цены на коммуналку. Друзья, нас обобрали до трусов, — рассказала член коалиции, экс-руководитель ростовского штаба Ксении Собчак Анастасия Шевченко.

Девушки призвали всех присоединиться к флешмобу и выкладывать в социальные сети фото с тегом #ТрусЫПротеста.

 
 
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Активистки Демократической коалиции Ростовской области запустили флешмоб #ТрусЫПротеста.
 
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