"Обобрали до трусов!" Полуголые ростовчанки протестуют против пенсионной реформы



Фото из социальных сетей

Акцию против повышения пенсионного возраста и НДС провели участницы Демократической коалиции Ростовской области.Особенность пикета была в том, что девушки вышли на него голыми, прикрывая интимные части тела плакатами с лозунгом «Обобрали до трусов».Митинг коалиции проводить запретили, поэтому активистки решили устроить одиночные пикеты.рассказала член коалиции, экс-руководитель ростовского штаба Ксении СобчакДевушки призвали всех присоединиться к флешмобу и выкладывать в социальные сети фото с тегом #ТрусЫПротеста.