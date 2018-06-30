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"Обобрали до трусов!" Полуголые ростовчанки протестуют против пенсионной реформы
Фото из социальных сетей
Акцию против повышения пенсионного возраста и НДС провели участницы Демократической коалиции Ростовской области.
Особенность пикета была в том, что девушки вышли на него голыми, прикрывая интимные части тела плакатами с лозунгом «Обобрали до трусов».
Митинг коалиции проводить запретили, поэтому активистки решили устроить одиночные пикеты.
— Нас обворовывают. Поэтому мы провели одиночные пикеты отчаяния и безысходности. Правительство повышает пенсионный возраст и НДС. Растут цены на бензин, повышаются госпошлины, вверх с 1 июля идут цены на коммуналку. Друзья, нас обобрали до трусов, — рассказала член коалиции, экс-руководитель ростовского штаба Ксении Собчак Анастасия Шевченко.
Девушки призвали всех присоединиться к флешмобу и выкладывать в социальные сети фото с тегом #ТрусЫПротеста.
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Активистки Демократической коалиции Ростовской области запустили флешмоб #ТрусЫПротеста.
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