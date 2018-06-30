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Фотогалерея: Лукашенко и выпускницы
Фото: пресс-служба главы государства
Бал состоялся 30 июня,
Обращаясь к выпускникам, Александр Лукашенко заявил, что для выпускников созданы комфортные стартовые условия. Оказалось, президент имел в виду первое гарантированное рабочее место.
— Когда его нет — посмотрите на своих зарубежных сверстников — тогда вы поймете, что такое первое рабочее место, и сколько молодых людей себя не могут найти хотя бы за гроши, но чтобы быть полезными обществу.
С выпускницей энергетического факультета БНТУ Еленой Богдан
С выпускницей Института социально-гуманитарного образования Белорусского государственного экономического университета Анной Занкевич
С выпускницей факультета педагогики и психологии детства Могилевского госуниверситета имени Кулешова Марией Колентионовой
С выпускницей физико-математического факультета БГПУ им. М.Танка Любовью Месник
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Глава Беларуси по традиции принял участие в республиканском балу выпускников вузов.
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