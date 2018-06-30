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Фотогалерея: Лукашенко и выпускницы

01.07.2018 20:34 — Разное | UDF  
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Фото: пресс-служба главы государства
Глава Беларуси по традиции принял участие в республиканском балу выпускников вузов.

Бал состоялся 30 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к выпускникам, Александр Лукашенко заявил, что для выпускников созданы комфортные стартовые условия. Оказалось, президент имел в виду первое гарантированное рабочее место.

— Когда его нет — посмотрите на своих зарубежных сверстников — тогда вы поймете, что такое первое рабочее место, и сколько молодых людей себя не могут найти хотя бы за гроши, но чтобы быть полезными обществу.

Фотогалерея: Лукашенко и выпускницы

С выпускницей энергетического факультета БНТУ Еленой Богдан

Фотогалерея: Лукашенко и выпускницы

С выпускницей Института социально-гуманитарного образования Белорусского государственного экономического университета Анной Занкевич

Фотогалерея: Лукашенко и выпускницы

С выпускницей факультета педагогики и психологии детства Могилевского госуниверситета имени Кулешова Марией Колентионовой

Фотогалерея: Лукашенко и выпускницы

С выпускницей физико-математического факультета БГПУ им. М.Танка Любовью Месник

 
 
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Глава Беларуси по традиции принял участие в республиканском балу выпускников вузов.
 
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