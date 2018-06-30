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Глава Сбербанка пообещал ввести в эксплуатацию долгострой у Белгосцирка до конца 2018 года

01.07.2018 21:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Встреча недели с экономическим уклоном. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глава Сбербанка пообещал ввести в эксплуатацию долгострой у Белгосцирка до конца 2018 года

Глава государства определил отношения с банковским учреждением как хорошие, без критических моментов. Конечно, в первую очередь речь об инвестициях – на сегодняшний день портфель оценивается в 4 миллиарда долларов. Дальше – больше. Герман Греф заверил в увеличении объема.

Глава Сбербанка пообещал ввести в эксплуатацию долгострой у Белгосцирка до конца 2018 года

Что касается многострадального здания у Белгосцирка, которое достраивает Сбербанк, то Герман Греф пообещал ввести его до конца 2018 года. Правда, не как гостиницу – на верхних этажах будет офисный центр, на нижних – магазины, кафе, рестораны.

Глава Сбербанка пообещал ввести в эксплуатацию долгострой у Белгосцирка до конца 2018 года

Также Сбербанк готов передать на белорусский рынок технологию кредитования с использованием нейронных сетей. И поддержать образовательные проекты. В частности, речь идет об аналоге программы «Учитель для России».

 
 
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Новости Беларуси. Встреча недели с экономическим уклоном. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом, председателем правления Сбербанка Германом...
 
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