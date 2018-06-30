Новости Беларуси. На неделе состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





По инициативе российской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического взаимодействия. В разговоре была затронута и спортивная тематика. Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией Чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков.

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Александр Лукашенко пожелал удачи сборной России в матче с Испанией





Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко посетить финальный матч Чемпионата мира по футболу 15 июля в Москве, а также гала-концерт оперного искусства, посвященный мундиалю, который пройдет в Большом театре за день до финала.