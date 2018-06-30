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За 7 минутами – сотни часов тренировок. Какой будет лётная программа парада?
Новости Беларуси. Беларусь в ожидании главного национального праздника – Дня Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И, конечно, его центрального мероприятия – парада. 260 единиц техники, авиация и более четырех тысяч солдат.
Из технических новинок, например, уникальный противотанковый ракетный комплекс «Шершень». Он способен поражать цели на расстоянии более 5 километров, наводка происходит по лазерному лучу. Впервые в 2018 году в параде примут участие женский батальон, военные китайской армии и белорусские кадеты.
Для многих-многих самая зрелищная часть парада – это авиаторы. В 2018 году участие в показательном выступлении примут более 40 единиц техники – как самолеты, так и вертолеты. За семью минутами полетов перед восхищенными зрителями сотни часов тренировок. А значит жизни не только на земле, но и в небе. Подробности летной программы парада.
Подготовка к самой эффектной части ежегодного военного парада – воздушной, годами отточенными движениями, сводом правил, обязательных к выполнению и лейтенантом, и генералом – от ежедневных тренировочных полетов отличается разве что в разы возросшей ответственностью и классом авиаторов. Расправить крылья в небе над Минском доверят лучшим из лучших.
Дмитрий Цалко, командир 116-й гвардейской штурмовой авиабазы:
«Что-то красивое» для зрителя – боевой порядок для пилота. Эффектные фигуры – пеленг, ромб и клин – специально к параду хоть и не разучивают, летчики ежедневно практикуют их применение на случай военных действий, но тренируются выполнять максимально слаженно и синхронно на малых высотах.
Майор Елисеенко в 2018 году над проспектом Победителей пролетит в шестой раз, а по его личному признанию, как в первый. И хоть самолет – штурмовик СУ-25 все тот же – процесс отлажен до секунд, волнения не меньше.
Андрей Елисеенко, заместитель командира авиационной эскадрильи на СУ-25:
В парадном авиастрою истребители МиГ-29, штурмовики СУ-25, новейшие учебно-боевые ЯК-130 и проверенные временем Л-39. Бессменные винтокрылые МИ-24 и новобранцы этого весеннего призыва – МИ-8 МТВ.
Именно этот вертолет откроет воздушный парад и пронесет государственное знамя размером 3 на 6 метров 3 июля. Тот самый парадный флаг над городом пролетит дважды – во время генеральной репетиции и в день смотра. До – используют прошлогодний.
У авиаторов неделя на то, чтобы слетаться. Группы взмывают в небо с интервалом в 30 секунд. На случай непредвиденных обстоятельств, на земле в полной готовности – дублер каждого вида техники.
Александр Карев:
Еще одни гости из России – вертолетная эскадрилья на КА-52 (их еще называют аллигаторами), тренироваться прилетели в Минск. Для капитана Матвеева это и вовсе парадный дебют и первый визит в Беларусь.
Антон Матвеев, старший летчик вертолетной эскадрильи КА-52 ВКС России:
Но все же у некоторых участников парада есть весомое преимущество.
Алена Сырова:
ИЛ-76 в сопровождении пятерки учебных Л-39 с надписью «Белая Русь» на бортах символично завершит воздушный парад, разукрасив небо в цвета нашего флага. Для зрителей появление километрового знамени сродни магии, для авиаторов – дело техники.
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Новости Беларуси. Беларусь в ожидании главного национального праздника – Дня Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И, конечно, его центрального...
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