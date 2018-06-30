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Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании нефтяными ценами

01.07.2018 21:12 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК.

В ответ на вопрос ведущей о том, манипулирует ли кто-либо нефтяными ценами, президент сказал: "ОПЕК, и лучше бы это было прекращено, поскольку мы защищаем те страны, многие из тех стран, которыми ОПЕК манипулирует".

В ответ на вопрос о том, будет ли Вашингтон вводить санкции против тех европейских стран, которые будут продолжать торговые отношения с Ираном, Д.Трамп сказал: "Да, конечно. Мы это сделаем, безусловно".

США ранее заявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении санкционного режима против Тегерана. Одновременно США заявили, что под санкции попадут также страны, которые продолжат деловые связи с Ираном.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК. В ответ на вопрос ведущей о том, манипулирует ли...
 
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