Акинфеев признан лучшим игроком матча ЧМ Россия-Испания

Капитан сборной России вратарь Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией.

И.Акинфеев отметил, что лучшей была вся команда и болельщики, которые пришли на стадион "Лужники" в воскресенье.

"Лучший игрок матча не я, а вся команда и болельщики. Получился увлекательный футбол, хотели больше атаковать, но, ни одна команда не может атаковать с Испанией 40 - 50 процентов матча. Получилось, как получилось", - сказал он на пресс-конференции после матча.





Фото: Reuters

Россия вышла в 1/4 финала после того как обыграла Испанию в серии пенальти.