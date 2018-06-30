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Акинфеев признан лучшим игроком матча ЧМ Россия-Испания

01.07.2018 21:06 — Разное | Интерфакс  
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 Капитан сборной России вратарь Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией.

И.Акинфеев отметил, что лучшей была вся команда и болельщики, которые пришли на стадион "Лужники" в воскресенье.

"Лучший игрок матча не я, а вся команда и болельщики. Получился увлекательный футбол, хотели больше атаковать, но, ни одна команда не может атаковать с Испанией 40 - 50 процентов матча. Получилось, как получилось", - сказал он на пресс-конференции после матча.

Акинфеев признан лучшим игроком матча ЧМ Россия-Испания

Фото: Reuters

Россия вышла в 1/4 финала после того как обыграла Испанию в серии пенальти.

 
 
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 Капитан сборной России вратарь Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией. И.Акинфеев отметил, что лучшей была...
 
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