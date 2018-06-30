Хорошее запоминается

Через две недели в Лунинце пройдёт байкерский фестиваль с названием «ХЗ». По задумке организаторов, каждый трактует его в меру своей… креативности. Дело в том, что уроженцы этого полесского городка (люди увлечённые) сначала решили сделать свой клуб – «Шалёныя секачы». А потом придумали и фестиваль. И всё это – для того, чтобы прославить на весь континент свою малую родину. В гости к «секачам» отправился Дмитрий Семченко.

Заслышав рокот мотора, птицы стихнут лишь на мгновенье, чтобы ещё громче огласить окрестности заливистыми трелями. Для Сергея Ковалевича (или просто «Серго», как его зовут собратья по рулю) каждое возвращение на родную Лунинецкую землю – почти священный ритуал.

Хотя все родные разъехались по разным городам, за этим домом под Лунинцем, доставшемся ещё от прадедов, его семья следит как самым дорогим сокровищем. А ещё – самая сладкая в стране клубника, ароматные вишни, грецкие орехи и даже виноград.Здесь же онвпервые почувствовал тягу к двухколёсной технике. А после маломощные мопеды уступили место внушительным байкам.

Впервые увидевбрутальных мужчин в кожаных куртках, мама Сергея насторожилась, но суровые на вид байкеры, оказались на удивление галантными, и уже буквально через минуту помогали накрывать на стол. Во время одной из таких посиделок и возникла идея создать мотоклуб с полесским колоритом.

Сергей Ковалевич (SERGO), председатель мотоклуба «Шалёныя секачы»: «Основатели – четверо выходцев из Лунинца. Жизнь нас разбросала по разным городам и странам. Так вышло, что однажды собрались здесь, на родине, у костра и поняли, что не хватает звена, которое бы нас объединяло. И этим звеном стали мотоциклы».

После того, как«Шалёныя секачы» стали узнаваемым и, что самое главное, уважаемым клубом даже за пределами Беларуси, выходцы из Лунинца решили познакомить со своей малой родиной мотосообщество всего континента. И прошлым летом пригласили всех желающих на озеро с созвучным клубу названием.

В прошлом году на шальное озеро приехало 2,5 тысячи гостей из семи стран. Десятки тысяч фотографий с геолокацией стали, пожалуй, самой массовой рекламой Лунинецкого района в социальных сетях. И это не говоря про сарафанное радио среди байкеров. В этом году здесь ждут как минимум вдвое больше гостей.

Алексей Коцуба, член мотоклуба «Шалёныя секачы»: «Мы ездили во Львов, там с ребятами познакомились. Они обещали приехать сюда, даже чисто женский мотоклуб приедет. Друзья из Германии уже забронировали здесь жильё. Польша, Ирландия».

Название у фестиваля короткое и экстравагантное – «ХЗ». В расшифровке ничего матерного, – уверяют байкеры. Хотя вариантов немало.

Игорь Сыцевич (Гарик), заместитель председателя мотоклуба «Шалёныя секачы»: «Хорошо запоминается», «хорошо заехали», женщины кричали в том году: «хотим замуж».

Ещё одна ключевая деталь, которая отличает Лунинецкий байкфестиваль:он единственный в стране с бесплатным входом, а точнее въездом. При том, что праздник будет продолжаться 4 дня: с 12-го по 15 июля.

Сергей Ковалевич (SERGO), председатель мотоклуба «Шалёныя секачы»: «Большинство фестивалей делается, чтобы заработать денег, чего тут скрывать. У нас цель фестиваля – привлечь внимание граждан: и наших белорусов, и ближайших стран к нашей Родине. Ведь Лунинецкий район ничем широко не известен, кроме клубники».

Ароматная ягода уже успела прославить Лунинецкий район даже за пределами страны. Деревню Дворец даже называют клубничной столицей Беларуси. И на этот статус здесь делают не только аграрную ставку, но и туристическую.

Клубничный парад – это уникальное событие не только для Беларуси. Ничего подобного нет и в других странах. Яркое театрализованное шествие означает, что закончилась «красная лихорадка». Так здесь называют завершение клубничного сезона, когда последние вереницы грузовиков с ягодами покидают гостеприимную Лунинецкую землю.

Только здесь можно отведать около сотни сортов спелой ягоды с разным вкусом. Клубничный фестивальпомогает сохранятьиуникальные народные ремёсла, которыми богато Полесье. И хотя ягодный сезон завершается, местные жители уверяют: гости байкфестиваля ещё смогут отъесться вдоволь – ведь последняя ягода самая сладкая. «А вы знаете, какая у нас рыба?» С этой фразы местные власти начинают туристическую тему.

Весомую лепту в сферу услуг в этом году внесут и байкеры.Впрочем, мотобренд для района – это не новое понятие. Немногие знают, что Лунинец – это и столица белорусского мотобола. Более полувека назад этот вид спорта пришёл в нашу страну именно через этот город.

С 1960-х годов местные команды («Ракета», «Нива», «Юна», «Лунинец») многократно становились не только чемпионами Беларуси, но и Центрально-Европейской лиги. В составе сборной страны каждый второй игрок – с лунинецкими корнями. Здесь это самый посещаемый вид спорта: на игры приходит несколько тысяч болельщиков (при том, что в городе живёт чуть более 20-ти тысяч). Нетрудно представить опасения лунинчан, когда пять лет назад мотобол не вошёл в перечень игровых видов спорта, финансируемых из госбюджета. Однако клуб сначала поддержали спонсоры, а после взял под крыло ДОСААФ.

Пётр Рудович, председатель Лунинецкой городской организационной структуры ДОСААФ: «Центральный совет для развития мотобола приобрёл для нас новый автобус, мотоциклы, спортивную экипировку, форму».

Скоро кардинально обновят и лунинецкий мотодром, оборудуют трибуны сидениями. Осенью здесь пройдёт Кубок Беларуси, а в следующем году – чемпионат Европы. «Мотоколыбель» для нового поколения. Ведь на железных коней лунинецких детей сажают уже с 11-ти лет.

Они сразу становятся серьёзнее и даже в школе учатся лучше, – уверяют родители. Четыре года назад посмотреть матч по мотоболу пришёл и Дмитрий Труханович, но больше всего парня впечатлили трюки, которые показали приезжие стантрайдеры.

Дмитрий Труханович, чемпион открытых чемпионатов России и Украины по стантрайдингу: «Приехали ребята из Минска сюда выступать. Я посмотрел, как они выступают и сказал, что могу сделать лучше. Вот с этого всё началось».

Затем купил мотоцикл, но постигать экстремальное искусство оказалось крайне сложно. Однако полешуки отвечают за свои слова, и Дима, не жалея сил и времени, всё-таки поставил стантрайдинг континента с ног на голову. Сначала среди сотен спортсменов победил на открытом чемпионате России, затем стал чемпионом Украины, призёром состязаний в Италии и Франции. Теперь готовится к чемпионату в США. И, хотя лунинецкому парню не раз предлагали остаться за границей, он даже не раздумывал.