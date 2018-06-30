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Американский джаз-бэнд Jonah Levine Collective выступил возле минской ратуши
В субботу, 30 июня, у минской ратуши прошёл очередной джазовый вечер. Его гости – музыкальный проект из США «Jonah Levine». До Минска коллектив уже успел побывать на других концертах, посвященных 74-й годовщине освобождения Беларуси.
Подробнее – в видеоинформации.
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В субботу, 30 июня, у минской ратуши прошёл очередной джазовый вечер. Его гости – музыкальный проект из США «Джона Левайн». До Минска коллектив уже успел побывать...
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