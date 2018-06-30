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Звёзды сошлись
Какое простое и мудрое руководство к действию – знать, что всё в твоих руках. В особенности, твоё будущее. Какой простой и разумный совет звучал на Республиканском балу выпускников. Александр Лукашенко лично проводил во взрослую профессиональную жизнь лучших молодых специалистов страны.
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Какое простое и мудрое руководство к действию – знать, что всё в твоих руках. В особенности, твоё будущее. Какой простой и разумный совет звучал на...
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