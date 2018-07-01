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Путин поздравил сборную России по футболу с победой над Испанией и 2 раза звонил Черчесову

01.07.2018 23:53 — Разное | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой в 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин не смог приехать на стадион, но он следил за матчем и дважды в воскресенье звонил Черчесову.


Фото: kremlin.ru

— Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших, — сказал Песков. — Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное — вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты, — рассказал пресс- секретарь.

— Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит, — передал Песков слова президента.

— Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера — с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты, — сообщил пресс-секретарь.

— Путин сказал, что главное в спорте — это результат, и этот результат — победный для нашей сборной, — добавил он.

— Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре, — сказал Песков.

 
 
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Президент России Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой в 1/8 финала чемпионата мира над сборной...
 
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