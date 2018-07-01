Экологи зарегистрировали выход волка из Чернобыльской зоны отчуждения

Молодой волк, родившийся в чернобыльской зоне отчуждения покинул ее границы и за несколько месяцев побывал на территории Беларуси, Украины и России, преодолев сотни километров. Научная работа об этом опубликована в журнале European Journal of Wildlife Research, кратко о ней рассказывает Live Science .



Изображение: Carlos Delgado / wikipedia.org

Экологи полагают, что отселение людей из Чернобыльской зоны пошло на пользу диким животным, которые там обитают. Популяция серых волков сейчас особенно процветает . По оценкам, их распространенность в зоне в четыре раза выше, чем в других заповедниках и в семь раз выше, чем в окружающих районах.

В новой работе экологи из США надели ошейники с GPS-маячками 14 волкам из белорусской части зоны отчуждения. 13 из них были взрослыми, а один — молодым (ему было от года до двух). «Ни один из них не светился, у каждого было по четыре ноги, два глаза и одному хвосту», — отметил Майкл Бирн, ведущий автор исследования и эколог из Миссурийского университета. Наблюдения проводили в 2014 и 2015 годах, однако их результаты опубликовали только в июне 2018.

Выяснилось, что взрослые волки оставались в зоне отчуждения, а молодой не был так привязан к дому. Примерно через три месяца после начала наблюдения он начал целенаправленно уходить.

Сперва он направился на северо-восток в направлении Брагина. После свернул на восток, пересек границу с Украиной, приблизился к Чернигову и прошел более ста километров по Черниговской области.



Маршрут молодого волка отмечен красными точками. Сиреневая зона — Чернобыльская зона отчуждения, коричневые отметки — сигналы, полученные до начала путешествия. Изображение: Michael E. Byrne et al. / European Journal of Wildlife Research

Несколько раз связь с маячком в ошейнике волка прерывалась. В итоге последний сигнал от него пришел с территории Курской области России через шесть месяцев после начала путешествия. Потом ошейник окончательно вышел из строя, исследователи не смогли его найти и не узнали, какой была дальнейшая судьба волка.

«Эти данные являются первым доказательством того, что волки из зоны отчуждения расселяются за ее пределами, — сказал Бирн. — Вместо того, чтобы стать черной дырой для животных, чернобыльская зона, похоже, стала источником, откуда они переселяются в другие регионы».

Есть ли у животных, рожденных в зоне отчуждения, мутации? Передадутся ли они потомству, если за пределами зоны? У авторов работы пока нет ответов на эти вопросы. «У нас нет доказательств того, что это происходит. Это интересная область для будущих исследований», — сказал Бирн.