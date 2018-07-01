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Дзюба: Чудо произошло. Мы сражались сражались за каждый клочок и сотворили историю

01.07.2018 21:55 — Разное | Tut.by  
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Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 (1:1, по пенальти — 4:3).


Фото: Reuters

— Чудо произошло. Мы сегодня бились, сражались всей командой, были единым целым. Терпение и еще раз терпение. Мы знаем, что порядок и дисциплина бьют класс. Сегодня просто сражались за каждый клочок поля, потому что Испания заставляет все команды садиться глубоко, и в этом был наш ключ — выбегать в контратаки.

Слава богу, вернулось, наверное, за 32 года всё-всё. Мы безумно счастливы, что страна гордится нами. Сегодня праздник, народ ликует. Огромное спасибо всем, кто сегодня нас поддерживал. Мы победили все вместе, всей страной, и с нами также наши ребята — Джикия, Васин и Кокорин. Если бы они были здесь, мы были бы еще сильнее. Поэтому это наша общая победа.

Было очень страшно бить пенальти, но я понимал, что такой эпизод бывает раз в жизни. Весь мир смотрит, и для нашей страны нужно было забить, поэтому слава богу, что получилось. Горжусь всей командой, парни сражались через не могу, через боль и сотворили историю.

Мы смотрели серию послематчевых пенальти, и это было нереально. Все голос сорвали. Три или четыре наших футболиста сказали, что Акинфеев две «точки» возьмет железно. Я прямо в шоке был. Точно это говорили Газинский и Дзагоев, а остальных не помню.

Было какое-то внутреннее ощущение, что на родной земле, дома — должны. Не зря мы столько страдали, терпели, столько вытерпели грязи и всего прочего. Сейчас хочется просто насладиться этим мгновением, — сказал Дзюба в эфире программы «Все на матч».

 
 
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Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира.
 
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