Сегодня в Вороново согревали песнями наччане





Увы, погода нас сегодня не радует: с утра зарядил дождь, да и столбик температуры держится совсем не на летней отметке — 11 градусов. Но несмотря на это, концерт “Люблю цябе, куточак родны!” участников любительского творчества филиала “Начский культурно-краеведческий центр” собрал на летней эстраде в райцентре своих зрителей.



















Первый блок концертной программы, конечно, был посвящен родной Беларуси. Стихотворные строки о красоте родных мест в прочтении ведущей Дануты Крень лились как бальзам на душу. А песни в исполнени вокального коллектива “Пралеска” согревали, как солнечные лучи.



























Вторая часть программы была посвящена ее величеству ЛЮБОВЬ. Горячими аплодисментами зрители приветствовали выступления солистов Людмилы Лебедевич, Станислава Тамулевича, Людмилы Ворониной, Ирины Врублевской, Галины Миклюкевич, Людмилы Берцевич, супругов Виктора и Елены Вансовичей. Отмечу, что зрители были в основном люди преклонного возраста, и звучащие песни о первой любви, о любимых глазах, о той единственной или единственном у многих всколыхнули ностальгические нотки. И, несмотря на проливной дождь, они танцевали как в молодости. Здесь уж точно молодежи стоит поучиться, как надо отдыхать!

А вот искрометный юмор белорусских бабок, роль которых исполнили Виктор Лебедевич и Анатолий Микелевич, заставили смеяться до слез. Их юмористические выступления — всегда заряд позитива и хорошего настроения.

Наталья ИВУТЬ.

Фото автора.









































