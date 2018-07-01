Делу – время и потехе – час





Не так уж часто в деревне, в горячую летнюю пору, когда много полевых работ, проходят праздники. Но сегодня вечером в агрогородке Пацуи отдыхали. Взрослые и дети, жители агрогородка и многочисленные гости, имели замечательную возможность ненадолго вернуться назад в прошлое, окунуться в атмосферу советской эпохи. А все потому, что всех снова, уже во второй раз, собрал супер-мегавзрывной ретро-фест «А у нас во дворе…»!

«Гвоздем» программы стало театрализованное шествие «Назад в СССР». Открыли его самые маленькие участники, те, кто даже не представляет себе, что это за страна – Советский Союз.









Следом на площадь вступили юные октябрята. Ребята убедили всех, что октябрята в СССР были очень дружны со спортом, показав яркое представление.













«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед, и только всем вместе!». Бурными аплодисментами встретили зрители пионеров. Сменить октябрятскую звездочку на алый пионерский галстук мечтал каждый школьник. Под барабанную дробь и звуки горна почетный гость праздника – начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ирина Павлюченя – повязала ребятам на шеи пионерские галстуки.





Потом зазвучал прощальный школьный вальс, и, я думаю, многие гости праздника с теплой грустью вспомнили свой выпускной вечер.











А еще вспомнили, как всей деревней провожали парней в армию, и с каким нетерпением дожидались их возвращения.

Завершилось шествие парадом техники времен СССР.









Праздник продолжился выступлением клоуна-аниматора. Детвора с удовольствием участвовала в играх и конкурсах.













Незабываемое впечатление у всех зрителей оставило зажигательное выступление пародиста из Гродно Дмитрия Буланова.

Прекрасное настроение всем подарили лучшие солисты Зельвенского, Волковысского и Свислочского районов.





Иван и Татьяна БЕБЕХИ,

г. Свислочь.

– Специально приехали, чтобы насладиться прошлым. Все такое родное, близкое сердцу. Когда-то все, действительно, собирались всем двором и праздновали, даже свадьбу. Было очень весело и интересно. Нас вернули хоть на миг в то время. Молодцы, кто организовал этот праздник. Советуем в следующем году всем побывать на таком мероприятии и причем семьями, чтобы детям показать, что значит советское детство.

Праздник просто супер, несмотря на погоду!

Леонард РАДИОНИК с сыном Давидом и племянницей Марьяной:





– Все просто отлично. Мероприятие мне понравилось всем, особенно парадом ретро-автомобилей. Я не мог не прийти сюда. Вырос в Пацуях, здесь моя родина. А племянница моя из Катара. Теперь живет в Минске, готовится к детскому Евровидению.

Марьяна:

– Мне понравились вступления артистов.

Давид:

– А мне тир.

Вера БУТЬКО,

аг. Пацуи.





– Очень интересно вернуться в наше детство. Ретро-фест – это возможность показать детям и внукам, как мы жили, как отдыхали. Мне вспоминаются школьные годы, выпускной, танцы в клубе. Такое все далекое близкое.

Ныне праздник подпортил дождь, в прошлом году людей было намного больше.

На протяжении всего фестиваля работали интересные тематические площадки: «Игры нашего двора», «Советский буфет», «Свадьба СССР», «Поляна охотника и рыбака», «Пионерский лагерь» и другие.









Завершилось мероприятие большой ретро-дискотекой.

Игорь БОЯРКИН, Марина ЯНЮК.

Фото Игоря БОЯРКИНА, Марины ЯНЮК.