25-ю по счету медаль в канун Дня республики получила ветеран войны Анастасия Яковлевна Гришина





Юбилейную медаль за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны в канун Дня Независимости республики получила 95-летняя ветеран войны из Корелич Анастасия Яковлевна Гришина.

Начальник обособленной группы Кореличского района военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов Сергей Александрович Шалин и секретарь Кореличского районного совета ветеранов Галина Александровна Ульянко навестили Анастасию Яковлевну на дому и принесли ей, как впоследствии оказалось, 25-ю по счету медаль и букет цветов.

Анастасия Яковлевна родом из Пензенской области. Когда началась война, ей было всего 16. Будучи еще совсем ребенком, она умышленно прибавила себе два года и добровольцем в мае 1942 года ушла на фронт. Анастасия приняла присягу и приступила к службе в 691-м батальоне полка авиационного базирования. Она была при штабе связной, но заниматься приходилось многим. Девушки делали стоянки для самолетов, готовили еду и обслуживали полк. Они жили в постоянной опасности, видели смерть лицом к лицу.

На войне Анастасия Яковлевна встретила своего будущего мужа — командира саперного взвода Николая Гришина. Им пришлось пройти долгие версты войны на пути к своему счастью: Россия, Украина, Литва, Польша, Восточная Пруссия, Беларусь. В мирное время в семье Гришиных появилось четверо детей.

В 1948 году семья Гришиных переехала в Кореличи. Анастасия Яковлевна долгое время работала бухгалтером в общепите и в 1978 году вышла на заслуженный отдых.

Сегодня Анастасия Яковлевна живет в горпоселке, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками. Не забывают ветерана войны тимуровцы и активисты союза молодежи.

Инна ЛЕЙКО.

Фото автора.