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В Поставском районе сестра вынесла четверых детей из горящего дома‍

01.07.2018 22:39 — Разное | UDF  
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Фото: МЧС
1 июля в Поставском районе (Витебская область) сестра вынесла двоих сестер и двоих братьев из горящего дома – еще один ребенок погиб.

Об этом проинформировала пресс-служба Витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ОУМЧС).

В 14:21 спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Полесье. По прибытии на место происшествия пожарной бригады дом уже горел отрытым пламенем.

Отец был на работе. Как рассказали сами дети, мать отправилась в гости к соседке. По предварительным данным, там она распивала спиртные напитки. Когда произошел пожар, старшей сестре удалось вынести из огня четверых братьев и сестер, а один ребенок остался в доме.

«Как пояснила старшая девочка, она обнаружила пожар и вынесла четверых детей. Разбудить сестру, 2010 года рождения, она не смогла. В 17:09 под слоем обрушившихся строительных конструкций в комнате было обнаружено тело ребенка», – рассказали в Витебском ОУМЧС.

Отмечается также, что дом принадлежал ОАО «Яновица-агро», где отец семейства работал животноводом. Семья состояла на учете как «находящаяся в социально опасном положении». В настоящее время устанавливается, что стало причиной пожара.

 
Теги: Витебск
 
 
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1 июля в Поставском районе (Витебская область) сестра вынесла двоих сестер и двоих братьев из горящего дома – еще один ребенок погиб.
 
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