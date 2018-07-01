Греф заинтересован в продаже украинской «дочки» Сбербанка белорусскому Паритетбанку

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил о заинтересованности сделки с белорусским Паритетбанком по продаже ему украинской «дочки» Сбербанка РФ.

«Мы очень надеемся, что получим позитивный ответ (от Нацбанка Украины – ИФ), и мы сможем продать белорусскому банку наш дочерний банк в Украине», - сказал Г.Греф в эфире телеканала «Беларусь-1», который продемонстрировал интервью с главой Сбербанка, записанное в ходе его визита в Минск 27 июня.

Г.Греф напомнил, что на минувшей неделе Паритетбанк направил НБУ заявку на покупку украинской «дочки» Сбербанка. По его словам, заявка была оформлена «со всеми необходимыми требованиями».

Как сообщалось, Нацбанк Украины 25 июля получил от Паритетбанка пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка. "Национальный банк Украины 25 июня получил от белорусского Паритетбанка пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в Сбербанке (Киев - ИФ) в размере 100% его уставного капитала. Сейчас полученные НБУ документы (. . .) находятся на рассмотрении", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.