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Беларусь рассчитывает экспортировать электроэнергии со строящейся АЭС в Россию – вице-премьер

01.07.2018 22:06 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь сможет экспортировать электроэнергию со строящейся АЭС в восточном направлении, заявил вице-премьер Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь-1» в воскресенье вечером.

«Скорее всего, не на запад энергия потечет (с БелАЭС – ИФ), а в обратную сторону – на восток», - сказал В.Семашко.

Он убежден, что после ввода АЭС себестоимость электроэнергии в Беларуси будет значительно ниже, чем в России. «После ввода АЭС у нас существенно снизится себестоимость электроэнергии и она будет ниже, чем в России», - сказал вице-премьер.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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Беларусь сможет экспортировать электроэнергию со строящейся АЭС в восточном направлении, заявил вице-премьер Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь-1» в...
 
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