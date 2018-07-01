|
Как минчане пять часов ждали Земфиру под проливным дождем. Фоторепортаж с фестиваля "21vek"
Вчера на территории недействующего аэропорта «Минск-1» прошел фестиваль «21vek». Первый исполнитель — Дельфин — вышел на сцену уже в 15 часов, ближе к девяти вечера перед зрителями появилась Земфира. Как прошел фестиваль, в день которого практически беспрерывно лил дождь, и как гости подготовились к такой погоде — в фоторепортаже TUT.BY.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый исполнитель - Дельфин - вышел на сцену еще в 15 часов, в конце вечера к минчанам выйдет Земфира и LP (Laura Pergolizzi).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)