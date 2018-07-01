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Как минчане пять часов ждали Земфиру под проливным дождем. Фоторепортаж с фестиваля "21vek"

02.07.2018 00:55 — Разное | Tut.by  
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Вчера на территории недействующего аэропорта «Минск-1» прошел фестиваль «21vek». Первый исполнитель — Дельфин — вышел на сцену уже в 15 часов, ближе к девяти вечера перед зрителями появилась Земфира. Как прошел фестиваль, в день которого практически беспрерывно лил дождь, и как гости подготовились к такой погоде — в фоторепортаже TUT.BY.
















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Теги: Минск
 
 
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Первый исполнитель - Дельфин - вышел на сцену еще в 15 часов, в конце вечера к минчанам выйдет Земфира и LP (Laura Pergolizzi).
 
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