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Во Франции гангстер сбежал из тюрьмы на вертолёте

02.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Один из самых известных преступников в истории Франции Редуан Фаид смог сбежать из тюрьмы весьма необычным способом.

С побегом Фаиду помогли несколько вооружённых сообщников, которые устроили диверсию на въезде в тюрьму и отвлекли на себя внимание охраны. В это время на тюремный двор приземлился вертолёт, который был угнан из лётной школы. Управлял транспортом захваченный в заложники инструктор школы.

Вертолёт высадил Фаида на автостраде, где его подобрал чёрный Renault Megane. И автомобиль, и вертолёт впоследствии были найдены сожжёнными в пригороде Парижа. Пилот был отпущен, а позднее доставлен в больницу в состоянии шока.

Редуан Фаид был приговорён к 25 годам заключения. Этот побег для него не первый: сразу после прибытия в тюрьму в 2013 году он взял в заложники четырёх охранников и, использовав их как живой щит, сбежал, взорвав динамитом за собой несколько дверей. Его задержали спустя полтора месяца.

 
 
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​Один из самых известных преступников в истории Франции Редуан Фаид смог сбежать из тюрьмы весьма необычным способом.
 
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