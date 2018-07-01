Во Франции гангстер сбежал из тюрьмы на вертолёте

Один из самых известных преступников в истории Франции Редуан Фаид смог сбежать из тюрьмы весьма необычным способом.

С побегом Фаиду помогли несколько вооружённых сообщников, которые устроили диверсию на въезде в тюрьму и отвлекли на себя внимание охраны. В это время на тюремный двор приземлился вертолёт, который был угнан из лётной школы. Управлял транспортом захваченный в заложники инструктор школы.

Вертолёт высадил Фаида на автостраде, где его подобрал чёрный Renault Megane. И автомобиль, и вертолёт впоследствии были найдены сожжёнными в пригороде Парижа. Пилот был отпущен, а позднее доставлен в больницу в состоянии шока.

Редуан Фаид был приговорён к 25 годам заключения. Этот побег для него не первый: сразу после прибытия в тюрьму в 2013 году он взял в заложники четырёх охранников и, использовав их как живой щит, сбежал, взорвав динамитом за собой несколько дверей. Его задержали спустя полтора месяца.