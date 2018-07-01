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Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон
Известный фармаколог скончался в Швеции на 96-ом году жизни.
О смерти учёного сообщила его коллега Агента Хельменг. Она сказала, что Карлссон был прекрасным другом и выдающимся исследователем. Его открытия в сфере неврологии и психиатрии помогли спасти жизни сотен пациентов.
В 2000 году вклад Карлссона в изучение коры головного мозга был вознаграждён Нобелевской премией. Жюри отметило открытия учёного, которые помогли более точно устанавливать причины неврологических и психических заболеваний. На основе разработок Карлссона было создано ни одно новое лекарство.
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Известный фармаколог скончался в Швеции на 96-ом году жизни.
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