Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон

Известный фармаколог скончался в Швеции на 96-ом году жизни.

О смерти учёного сообщила его коллега Агента Хельменг. Она сказала, что Карлссон был прекрасным другом и выдающимся исследователем. Его открытия в сфере неврологии и психиатрии помогли спасти жизни сотен пациентов.

В 2000 году вклад Карлссона в изучение коры головного мозга был вознаграждён Нобелевской премией. Жюри отметило открытия учёного, которые помогли более точно устанавливать причины неврологических и психических заболеваний. На основе разработок Карлссона было создано ни одно новое лекарство.