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Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон

02.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Известный фармаколог скончался в Швеции на 96-ом году жизни.

О смерти учёного сообщила его коллега Агента Хельменг. Она сказала, что Карлссон был прекрасным другом и выдающимся исследователем. Его открытия в сфере неврологии и психиатрии помогли спасти жизни сотен пациентов.

В 2000 году вклад Карлссона в изучение коры головного мозга был вознаграждён Нобелевской премией. Жюри отметило открытия учёного, которые помогли более точно устанавливать причины неврологических и психических заболеваний. На основе разработок Карлссона было создано ни одно новое лекарство.

 
 
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​Известный фармаколог скончался в Швеции на 96-ом году жизни.
 
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