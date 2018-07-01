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Учёный нашёл способ понимать собачий язык

02.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Зоолог Кон Слободчикофф пообещал в течение 10 лет выпустить универсальный переводчик с собачьего языка.

Учёный из США уже давно уверен, что все животные имеют свой язык. Он задался целью помочь людям понять зверей и научить общество их слушать. На протяжении нескольких лет Слободчикофф занимался изучением лая, рычания и воя собак и с помощью искусственного интеллекта пытался установить значение каждого сигнала. Разработчик уверяет, что в скором времени устройство сможет перевести даже тихое рычание и виляние хвостом. 

 
 
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Зоолог Кон Слободчикофф пообещал в течение 10 лет выпустить универсальный переводчик с собачьего языка.
 
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