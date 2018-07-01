В центре Торонто застрелили двух человек

В самом центре Торонто произошла стрельба. Неизвестный убил двух человек и ранил третьего.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но преступнику удалось скрыться.

Сейчас органы правопорядка пытаются выйти на след стрелка и установить его личность.

Пока неизвестно были ли застреленные прохожие целью преступника или оказались случайными жертвами.