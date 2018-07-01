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В центре Торонто застрелили двух человек
В самом центре Торонто произошла стрельба. Неизвестный убил двух человек и ранил третьего.
Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но преступнику удалось скрыться.
Сейчас органы правопорядка пытаются выйти на след стрелка и установить его личность.
Пока неизвестно были ли застреленные прохожие целью преступника или оказались случайными жертвами.
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В самом центре Торонто произошла стрельба. Неизвестный убил двух человек и ранил третьего.
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