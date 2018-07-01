Беларусь отгородится от Украины противопожарной дамбой со рвом

Беллесхоз планирует соорудить на границе с Украиной 11-километровую дамбу со рвом в болоте Морочно. Таким образом хотят решить проблему лесных пожаров, которые возникают по вине украинской стороны.

Ранее из-за огня, распространившегося из Украины, были уничтожены сотни гектар белорусского леса.

Будущее сооружение будет представлять собой дамбу с канавами по обе стороны. На каждых 500 метрах сделают песчаные перемычки, так как торф легко возгорается. Высота дамбы составит полтора метра, ширина – 6,5 метра. Строительство начнётся возле деревни Деревная в Столинском районе.