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Беларусь отгородится от Украины противопожарной дамбой со рвом

02.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Беллесхоз планирует соорудить на границе с Украиной 11-километровую дамбу со рвом в болоте Морочно. Таким образом хотят решить проблему лесных пожаров, которые возникают по вине украинской стороны.

Ранее из-за огня, распространившегося из Украины, были уничтожены сотни гектар белорусского леса.

Будущее сооружение будет представлять собой дамбу с канавами по обе стороны. На каждых 500 метрах сделают песчаные перемычки, так как торф легко возгорается. Высота дамбы составит полтора метра, ширина – 6,5 метра. Строительство начнётся возле деревни Деревная в Столинском районе. 

 
 
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​Беллесхоз планирует соорудить на границе с Украиной 11-километровую дамбу со рвом в болоте Морочно. Таким образом хотят решить проблему лесных пожаров, которые...
 
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