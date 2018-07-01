В Китае открыли самый длинный стеклянный мост

На юге Китая построили самый длинный в мире мост из стекла под названием «Прогулка в небесах». Его длина превышает 200 метров, а всего в 30 метрах от утёса находится огромная смотровая площадка, которая возвышается на 360 метров над пропастью.

Сооружение находится в ландшафтном парке Хуншилинь. Поверхность моста состоит из 150 трёхслойных стёкол. Он почти на девять метров длиннее предыдущего рекордсмена – стеклянной дороги над Большим каньонов в США.

Строители уверяют, что стекло настолько крепкое, что выдержит вес двух машин, но далеко не все решаются пройти по мосту, сквозь который видно водопад. У многих начинается паника, поэтому на мосту работают сотрудники, помогающие справляться со страхом высоты.