|
Россия обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ
02.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Футболисты сборной России вышли в 1/4 финала чемпионата мира, победив Испанию в серии послематчевых пенальти, сообщает корреспондент
Россияне изначально считались аутсайдерами в этой игре, и на 12-й минуте Сергей Игнашевич срезал мяч в свои ворота. В конце первого тайма счет сравнялся, когда Артем Дзюба реализовал пенальти.
После перерыва обе команды имели шансы добиться успеха, но в основное время результат 1:1 не изменился.
В овертайме испанцы владели преимуществом, россияне отвечали контратаками, но гола никто не забил. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне россиян - 4:3.
Во втором сегодняшнем поединке 1/8 финала сборные Хорватии и Дании встретятся в Нижнем Новгороде.
На снимке: во время игры. Фото Getty Images
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты сборной России вышли в 1/4 финала чемпионата мира, победив Испанию в серии послематчевых пенальти, сообщает корреспондент БЕЛТА. Россияне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)