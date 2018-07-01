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Россия обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ

02.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Россия обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ

Футболисты сборной России вышли в 1/4 финала чемпионата мира, победив Испанию в серии послематчевых пенальти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Россияне изначально считались аутсайдерами в этой игре, и на 12-й минуте Сергей Игнашевич срезал мяч в свои ворота. В конце первого тайма счет сравнялся, когда Артем Дзюба реализовал пенальти.

После перерыва обе команды имели шансы добиться успеха, но в основное время результат 1:1 не изменился.

В овертайме испанцы владели преимуществом, россияне отвечали контратаками, но гола никто не забил. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне россиян - 4:3.

Во втором сегодняшнем поединке 1/8 финала сборные Хорватии и Дании встретятся в Нижнем Новгороде.

На снимке: во время игры. Фото Getty Images

 

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Футболисты сборной России вышли в 1/4 финала чемпионата мира, победив Испанию в серии послематчевых пенальти, сообщает корреспондент БЕЛТА. Россияне...
 
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