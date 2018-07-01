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Game Time: ВМЕСТЕ
02.07.2018 — Разное | Soligorsk News
20 июня 2018 13:17 1056
Game Time: ВМЕСТЕ
А вы знаете, что тестирование любой игры является неотъемлемой частью цикла ее разработки? 15 июня в зале периодики собрались создатели краеведческой игры «ОткройсвойГород» и наши помощники — учащиеся Солигорского государственного колледжа, «навигаторы» проекта «Культурный код Солигорска». Началась вдумчивая, интересная и творческая работа по усовершенствованию игры. Изучены правила. Получены карточки участников. Опробован на предмет полета мягкий оранжевый кубик. И даже полежать на новой игре получилось!
Были созданы команды, определены лидеры. Все предложения ребят фиксировались, обсуждались, вносились коррективы в правила. Если некоторые вопросы казались игрокам трудными, на помощь приходили координаторы проекта библиотекарь 1 категории Екатерина Вавилова и педагог Елена Смолич. Они поддерживали любую идею ребят, подхватывали любую инициативу.
Каждая игра должна иметь свое логическое завершение. Поэтому жюри были объявлены победители и вручены призы. Но самой большой наградой для организаторов была сама атмосфера мероприятия – деловая, дружественная, легкая, сплоченная.
Что же мы получили в результате необычного тестирования?
Благодарим за сотрудничество учащихся группы 716С УО «Солигорский государственный колледж» Алексея Козловского, Юрия Круковича, Владислава Жура, Владислава Сазоника, Дмитрия Романеню, Владислава Курецкого.
Автор статьи и фото: Екатерина ВАВИЛОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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20 июня 2018 13:17 1056 Game Time: ВМЕСТЕ Автор: Эдуард Кидяев....
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