

Game Time: ВМЕСТЕ Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Екатерина Вавилова

А вы знаете, что тестирование любой игры является неотъемлемой частью цикла ее разработки? 15 июня в зале периодики собрались создатели краеведческой игры «ОткройсвойГород» и наши помощники — учащиеся Солигорского государственного колледжа, «навигаторы» проекта «Культурный код Солигорска». Началась вдумчивая, интересная и творческая работа по усовершенствованию игры. Изучены правила. Получены карточки участников. Опробован на предмет полета мягкий оранжевый кубик. И даже полежать на новой игре получилось!

Были созданы команды, определены лидеры. Все предложения ребят фиксировались, обсуждались, вносились коррективы в правила. Если некоторые вопросы казались игрокам трудными, на помощь приходили координаторы проекта библиотекарь 1 категории Екатерина Вавилова и педагог Елена Смолич. Они поддерживали любую идею ребят, подхватывали любую инициативу.









Каждая игра должна иметь свое логическое завершение. Поэтому жюри были объявлены победители и вручены призы. Но самой большой наградой для организаторов была сама атмосфера мероприятия – деловая, дружественная, легкая, сплоченная.













Что же мы получили в результате необычного тестирования?



*Непосредственный интерес подростков к оригинальной форме игры;



*командную работу;



*интересные предложения;



*дельные замечания;



*позитивный настрой.











Благодарим за сотрудничество учащихся группы 716С УО «Солигорский государственный колледж» Алексея Козловского, Юрия Круковича, Владислава Жура, Владислава Сазоника, Дмитрия Романеню, Владислава Курецкого.

Автор статьи и фото: Екатерина ВАВИЛОВА.