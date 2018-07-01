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Game Time: ВМЕСТЕ

02.07.2018 — Разное | Soligorsk News  
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20 июня 2018 13:17 1056

Game Time: ВМЕСТЕ

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Екатерина Вавилова

А вы знаете, что тестирование любой игры является неотъемлемой частью цикла ее разработки?  15 июня в зале периодики собрались создатели краеведческой игры «ОткройсвойГород» и наши помощники — учащиеся Солигорского государственного колледжа, «навигаторы» проекта «Культурный код Солигорска».  Началась вдумчивая, интересная и творческая работа по усовершенствованию игры. Изучены правила. Получены карточки участников. Опробован на предмет полета мягкий оранжевый кубик. И даже полежать на новой игре получилось!

Game Time: ВМЕСТЕ

Были созданы команды, определены лидеры. Все предложения ребят фиксировались, обсуждались, вносились коррективы в правила.  Если некоторые вопросы казались игрокам трудными, на помощь приходили координаторы проекта библиотекарь 1 категории Екатерина Вавилова и педагог Елена Смолич. Они поддерживали любую идею ребят, подхватывали любую инициативу.

Game Time: ВМЕСТЕ
Game Time: ВМЕСТЕ

Каждая игра должна иметь свое логическое завершение. Поэтому жюри были объявлены победители и вручены призы. Но самой большой наградой для организаторов была сама атмосфера мероприятия – деловая, дружественная, легкая, сплоченная.

Game Time: ВМЕСТЕ
Game Time: ВМЕСТЕ
Game Time: ВМЕСТЕ

Что же мы получили в результате необычного тестирования?

*Непосредственный интерес подростков к оригинальной форме игры;

*командную работу;

*интересные предложения;

*дельные замечания;

*позитивный настрой.

Game Time: ВМЕСТЕ
Game Time: ВМЕСТЕ

Благодарим за сотрудничество учащихся группы 716С УО «Солигорский государственный колледж»  Алексея Козловского, Юрия Круковича, Владислава Жура, Владислава Сазоника, Дмитрия Романеню, Владислава Курецкого.

Автор статьи и фото: Екатерина ВАВИЛОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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20 июня 2018 13:17 1056 Game Time: ВМЕСТЕ Автор: Эдуард Кидяев....
 
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