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Лукашенко призвал выпускников ставить амбициозные цели

02.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске прошел Бал выпускников вузов. Молодых специалистов напутствовал белорусский президент Александр Лукашенко.

«Вы – дети современной, независимой Беларуси. И если к естественному стремлению достичь больших высот в своей карьере, улучшить свое материальное положение у вас добавится искреннее желание быть полезным своей Родине, то ее будущее – в надежных руках. Поэтому будьте сильными. Верьте в себя, хотя бы как я верю в вас. Обязательно ставьте высокие и благородные цели, и чем выше, тем лучше», – сказал глава государства.

Лукашенко также поблагодарил за труд преподавателей, ставших соавторами успеха своих студентов. «Не зря говорят, что учитель и ученик растут вместе», – заметил он.

Кроме того, белорусский лидер призвал молодежь делать все вовремя. «Очень важно не отстать, чтобы эта круговерть вас не вовлекла, и вы не потеряли жизненное ощущение, поэтому, ключевое: делайте все вовремя», – добавил он. 

На бал традиционно пригласили самых лучших. В Минск съехались 250 выпускников со всей страны. Александр Лукашенко всем вручил памятные подарки и цветы. Затем для участников бала устроили грандиозный концерт. 



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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел Бал выпускников вузов. Молодых специалистов напутствовал белорусский президент Александр Лукашенко.
 
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