Лукашенко призвал выпускников ставить амбициозные цели

В Минске прошел Бал выпускников вузов. Молодых специалистов напутствовал белорусский президент Александр Лукашенко.

«Вы – дети современной, независимой Беларуси. И если к естественному стремлению достичь больших высот в своей карьере, улучшить свое материальное положение у вас добавится искреннее желание быть полезным своей Родине, то ее будущее – в надежных руках. Поэтому будьте сильными. Верьте в себя, хотя бы как я верю в вас. Обязательно ставьте высокие и благородные цели, и чем выше, тем лучше», – сказал глава государства.

Лукашенко также поблагодарил за труд преподавателей, ставших соавторами успеха своих студентов. «Не зря говорят, что учитель и ученик растут вместе», – заметил он.

Кроме того, белорусский лидер призвал молодежь делать все вовремя. «Очень важно не отстать, чтобы эта круговерть вас не вовлекла, и вы не потеряли жизненное ощущение, поэтому, ключевое: делайте все вовремя», – добавил он.