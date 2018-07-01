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Во Франции грабитель-рецидивист бежал из тюрьмы на вертолете

02.07.2018 07:00 — Разное | Партизан  
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Грабитель-рецидивист Редуан Фаид совершил очередной дерзкий побег из французской тюрьмы. Как сообщают правоохранительные органы Франции, 46-летний преступник бежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна на вертолете. Тюремный двор не был закрыт сетчатым навесом.

Как сообщает «Рейтер» со ссылкой на свои источники, в качестве отвлекающего маневра к воротам тюрьмы подъехали трое вооруженных людей и потребовали встречи с Фаидом.

В то же самое время на тюремный двор приземлился вертолет. Преступники забрали Фаида из комнаты для свиданий и вместе с ним улетели. Весь побег занял несколько минут, в ходе операции никто не пострадал.

Позже полиция обнаружила вертолет с выжженным нутром в соседнем муниципалитете Гонесс.

Пилот вертолета взят в заложники.

«Мы делаем все возможное, чтобы обнаружить беглеца», — заявил официальный представитель французского МВД.

Фаид отбывал 25-летний срок заключения за попытку ограбления, в ходе которой погибла женщина-полицейский.

Это уже второй побег Фаида из тюрьмы. В 2013 году он сбежал через полчаса после прибытия в заключение: взял в заложники охранников, используя их как прикрытие, и взорвал несколько дверей.

До этого он уже провел в тюрьме в общей сложности более 10 лет, но в 2009 году был условно-досрочно освобожден, после того как ему удалось убедить своего инспектора-надзирателя, что он покончил с преступным миром.

В том же году Фаид написал книгу о том, как он рос в неблагополучном парижском предместье, пройдя школу жизни в уличных бандах. Он также выступил в нескольких телепередачах, рекламируя свою книгу, и превратился в своего рода селебрити.

Во Франции он один из наиболее известных преступников, чья воровская карьера, по его собственному признанию, во многом почерпнула вдохновение из голливудских боевиков типа «Лица со шрамом» и «Схватки».

В 1990-е годы он был главарем парижской банды, занимавшейся ограблениями и вымогательством, и в 2001-м был приговорен к 30-летнему сроку за вооруженное ограбление, пишет news.tut.by


До своего последнего заключения он клялся, что покончил с воровской жизнью, однако год спустя после этого заявления принял участие в неудавшемся ограблении, за что и получил новый срок.


 
 
Ссылка на источник 45
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Грабитель-рецидивист Редуан Фаид совершил очередной дерзкий побег из французской тюрьмы. Как сообщают правоохранительные органы Франции, 46-летний преступник...
 
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