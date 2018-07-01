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Ремесленники, средневековые танцы и традиционная белорусская кухня: как в Полоцке отметят День независимости

02.07.2018 — Разное | Новости Полоцка  
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Празднование Дня независимости пройдет в центре Полоцка 1 июня на нескольких площадках. 3 июля пройдет акция на Кургане Бессмертия.


Ремесленники, средневековые танцы и традиционная белорусская кухня: как в Полоцке отметят День независимости

Фото: Звязда

Отдел культуры Полоцкого райисполкома опубликовал афишу праздничных мероприятий ко Дню независимости. Они будут проходить на 10 площадках, которые начнут работу в разное время.

9.00-12.00: будет работать тематическая площадка возле Полоцкого государственного университета.

10.00-18.00: на проспекте Франциска Скорины развернут торговлю ремесленники. Также в 10.00 откроется выставка «Стенопись ХII-XIX вв. Спасо-Преображенского храма». Она пройдет в Художественной галерее и продлится до 17.00.

12.00: начнут работу сразу три площадки. Возле памятного знака «Ў» развернется площадка народного творчества (до 16.00). Возле памятного «Полоцк – географический центр Европы» будут читать стихи (до 16.00), а возле памятника Симеону Полоцкому начнет работу музыкальная площадка (до 14.00).

13.00-16.00: в Спасо-Ефросиньевском женском манастыре пройдет мероприятие в честь Ефросинии Полоцкой.

14.00-16.00: возле памятника Симеону Полоцкому будет действовать площадка исторического костюма, а также пройдут мастер-классы по обучению средневековым танцам. В это же время в Полоцком городском Дворце культуры любительский коллектив театра «Пилигрим» покажет театрализованное представление «Слава и честь земли белорусской. Князь Всеслав».

15.00-16.00: пройдет концерт органной музыки в Софийском соборе.

11.00-24.00: на площади Свободы будут проходить акции и концерты, а праздник завершится молодежной дискотекой и конкурсом диджеев, которые начнутся в 21.00.

Кроме этого с 9.00 до 23.00 в городе будет работать тематическая торговля «Из глубины столетий. Путь из варяг в греки». Продавцы в национальных костюмах предложат гостям праздника различные белорусские блюда и напитки.

3 июля в городе также запланировано несколько акций

10.00: акция «Ганаруся табой, Беларусь сінявокая!», которая пройдет на кургане бессмертия.

11.00: городские и районные патриотические акции «Вахта памяти», которые пройдут в местах воинских захоронений.

12.00: акция в историко-культурном комплексе «Поле ратной славы».

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Фото: Звязда Отдел культуры Полоцкого райисполкома опубликовал афишу праздничных мероприятий ко Дню независимости. Они будут проходить на 10 площадках, которые...
 
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