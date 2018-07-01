Акинфеева забрали на допинг-контроль после матча с Испанией

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Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин поделился эмоциями после победы над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018, передает— сказалТакже хавбек отметил, что после игры голкипера россиянзабрали на допинг-контроль.— заключил он.Ранее сообщалось, что Акинфеев не считает себя лучшим игроком матча Испания — Россия.