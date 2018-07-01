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Рамос: "Это поражение — национальный траур для всей Испании"

02.07.2018 07:35 — Разное | Партизан  
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Капитан испанской сборной Серхио Рамос заявил журналистам, что поражение во встрече с командой России стало для Испании национальным трауром.




— Мы сделали всё возможное, но в плей-офф кто-то должен проигрывать. Нам нужно стать сильнее и суметь встать обратно на ноги после неудачи, которую тяжело принять. Это поражение — национальный траур для всей Испании, — сказал Рамос.

Также защитник отметил, что несмотря на проигранный матч, он гордится своей сборной.

— Русские были лучше готовы физически, благодаря чему дошли до пробития пенальти. У нас было мало возможностей выиграть сегодня, навязать борьбу, но я горжусь свой командой, — добавил Рамос.


Напомним, сборная России обыграла испанцев и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.


 
 
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Капитан испанской сборной Серхио Рамос заявил журналистам, что поражение во встрече с командой России стало для Испании национальным трауром.
 
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