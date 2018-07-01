











— Мы сделали всё возможное, но в плей-офф кто-то должен проигрывать. Нам нужно стать сильнее и суметь встать обратно на ноги после неудачи, которую тяжело принять. Это поражение — национальный траур для всей Испании, — сказал Рамос.





Также защитник отметил, что несмотря на проигранный матч, он гордится своей сборной.





— Русские были лучше готовы физически, благодаря чему дошли до пробития пенальти. У нас было мало возможностей выиграть сегодня, навязать борьбу, но я горжусь свой командой, — добавил Рамос.









Напомним, сборная России обыграла испанцев и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.



