МИД Беларуси сообщил о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из аэропорта Жуляны в Киеве

По данным МИД, отменены рейсы из Киева в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх. Задержаны вылеты в Анталию и Батуми.





МИД рекомендует белорусам перед вылетом связаться со своими туроператорами, пишет TUT.BY.





Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пояснил, что проблемы связаны с мошенничеством туроператора «Оазис», который не рассчитался с компанией Bravo Airways за авиаперелеты. Долг составляет 1 млн долларов.









Несколько тысяч туристов застряли в аэропорту «Жуляны» (официально называется «Киев») из-за отмены рейсов, сообщает РБК-Украина. Некоторые рейсы задерживаются уже вторые сутки. Пассажирам сообщили о задержке рейсов по техническим причинам.



