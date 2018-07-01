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МИД Беларуси сообщил о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из аэропорта Жуляны в Киеве

02.07.2018 07:23 — Разное | Партизан  
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МИД Беларуси вечером 1 июля сообщил о трудностях с вылетом белорусских туристов из Киева рейсами авиакомпании BravoAirways и AndaAir.

По данным МИД, отменены рейсы из Киева в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх. Задержаны вылеты в Анталию и Батуми.

МИД рекомендует белорусам перед вылетом связаться со своими туроператорами, пишет TUT.BY.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пояснил, что проблемы связаны с мошенничеством туроператора «Оазис», который не рассчитался с компанией Bravo Airways за авиаперелеты. Долг составляет 1 млн долларов.


Несколько тысяч туристов застряли в аэропорту «Жуляны» (официально называется «Киев») из-за отмены рейсов, сообщает РБК-Украина. Некоторые рейсы задерживаются уже вторые сутки. Пассажирам сообщили о задержке рейсов по техническим причинам.


 
 
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МИД Беларуси вечером 1 июля сообщил о трудностях с вылетом белорусских туристов из Киева рейсами авиакомпании BravoAirways и AndaAir.
 
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