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США отчитались об испытаниях «гравитационной» ядерной бомбы

02.07.2018 07:09 — Разное | Партизан  
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Речь идет о ядерной бомбе проекта B61-12. Тесты проводились с участием стратегического бомбардировщика B-2 и стали первыми квалификационными испытаниями «от и до» для данного вида вооружений.



Бомбардировщик Northrop B-2 Spirit (Фото: Reuters)

Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12. Об этом рассказал представитель NNSA бригадный генерал Майкл Луттон, сообщает портал Military.com.

 

Два испытания состоялись 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада. В ходе них бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit. «Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности», — приводит портал слова Луттона.


 


Это были «первые квалификационные испытания «от и до» для B61-12 на стратегическом бомбардировщике B-2A Spirit», приводит также портал заявление NNSA. «Тесты являются частью серии совместных [ВВС и NNSA] испытаний, с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения», — подчеркнули в ведомстве.

 

В мае представители ВВС США рассказывали об испытаниях B61-12. Отмечалось, что к тому моменту было проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Испытания ядерной бомбы B61 12-й модификации ведется с 2015 года. Сама программа ведется уже в течение семи лет.

Особенность новой авиабомбы состоит в хвостовом оперении. Оно позволяет управлять падением боеприпаса и повышать точность поражения цели, пишет rbc.ru

 
 
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Речь идет о ядерной бомбе проекта B61-12. Тесты проводились с участием стратегического бомбардировщика B-2 и стали первыми квалификационными испытаниями «от и до» для...
 
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