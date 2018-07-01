На выборах президента Мексики победил кандидат от левых сил

По предварительным данным, Лопес Обрадор набрал от 53% до 59% голосов. Его соперник Хосе Антонио Мид от правящей партии набирает от 19% до 25% голосов.

Мид уже признал поражение и пожелал успехов Лопесу Обрадору.

Новый президент Мексики вступит в должность в декабре этого года. Нынешний глава государства Энрике Пенья Ньето не мог баллотироваться на второй срок в соответствии с конституцией страны.









ЕС настаивает на новых выборах в Венесуэле

Напомним, ранее Мексика и Евросоюз договорились о новом соглашении о свободной торговле.



