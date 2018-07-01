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На выборах президента Мексики победил кандидат от левых сил
Кандидат от коалиции левых сил Вместе сделаем историю Андрес Мануэль Лопес Обрадор лидирует на выборах президента Мексики. Об этом свидетельствуют результаты экзитполов, передает Reuters.
По предварительным данным, Лопес Обрадор набрал от 53% до 59% голосов. Его соперник Хосе Антонио Мид от правящей партии набирает от 19% до 25% голосов.
Мид уже признал поражение и пожелал успехов Лопесу Обрадору.
Новый президент Мексики вступит в должность в декабре этого года. Нынешний глава государства Энрике Пенья Ньето не мог баллотироваться на второй срок в соответствии с конституцией страны.
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Напомним, ранее Мексика и Евросоюз договорились о новом соглашении о свободной торговле.
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Кандидат от коалиции левых сил Вместе сделаем историю Андрес Мануэль Лопес Обрадор лидирует на выборах президента Мексики. Об этом свидетельствуют результаты...
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