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Тренер сборной России: Испанцы сильнее нас. Но это ни о чем не говорит

02.07.2018 07:32 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира подвел итог сенсационного матча.


Reuters

— Какие у вас эмоции после такого матча?

— Эмоции простые. Во время игры они выходят — руководишь командой. Сейчас игра закончилась, дело сделано, но теперь думаем о следующей игре.

— На чемпионате видим, что от игры к игре команда прибавляет. Сегодня достигнут пик или в ¼ команда будете сильнее?

— Мы определенную работу провели. Сейчас у нас будет время проверить, кто на что готов. Завтра будет медицинский чек — проверим индивидуально. Все одинаково выложились, но кто-то быстрее восстанавливается, кто-то нет.

Жирков, боюсь, провел последний матч на турнире. Если только к финалу вылечим. Он вышел с больной ногой, отыграл тайм, но проблемы начали сказываться.

— Почему вы не смотрели, как футболисты били пенальти? И эмоции — смотрю на вас во время пенальти. Видел эмоции в глазах, но не на лице.

— Я на табло смотрел, там тоже показывали пенальти. А эмоции — турнир только начинается. Эмоции надо сохранить.

— Сегодня вы впервые на турнире сыграли с тремя центральными защитниками. Как принималось решение, долго спорили? И замена Дзюбы — это не травма?

— Какие-то планы мы строим, но если красная, то в пять не сыграешь. Людей не хватит. Но вообще на систему в пять защитников перешли мучительно. Тренерский штаб понимал, как играть, но актеры на поле — футболисты. Их надо было убедить, что это надо сделать. Несколько теорий провели. Никогда столько не разговаривал с ними, как в этот раз. Все им надо было досконально объяснить, все по миллиметру.

Дзюба — мы так и планировали. Когда испанцы были у нашей штрафной, хотелось быстрого нападающего, который уйдет в отрыв. Возможно, Дзюба еще минут пять-десять поиграл бы, но ладно. А то помните, как с бразильцами — только наш игрок стоит на замену, сразу гол.

— Вам пришлось убеждать игроков больше, чем раньше. Начиная с сегодня, насколько убедительно мы должны говорить им, чтобы игроки поняли, что ваши решения важны для российского футбола?

— Мы никого не просим. Если игрок изнутри не поймет, результата не будет. Мы не просим — мы убеждаем. Но сегодняшний матч показал, что теперь они будут на одну минуту раньше убеждаться, чем раньше. Ребята умные.

— Какую тактику использовали, чтобы противодействовать Испании, которая так много владеет мячом? 10 лет назад вам было бы легче.

— 10 лет назад испанцы обыграли нас два раза. Но тогда наша команда ввязалась с ними в игру на встречных курсах. Только зачем нарываться? Сегодня мы выбрали правильную тактику — сыграть вторым номером. Но выходы из обороны должны быть более качественными — это единственное, что не получилось. Они и так вскрывали нашу оборону несколько раз во втором тайме. Сыграли бы открыто, это было бы чаще.

— На трибуне люди орали про игроков: «Мужики и молодцы». Как бы охарактеризовали их?

— Мужчины. Потому что мужики — это подразумевает… Подразумевает. А мы — хлопцы-мужчины.

— Что надо, чтобы восстановить команду к ¼ финала?

— За одну секунду это невозможно. У нас есть медицинский штаб. Подумаем. Надеюсь, сегодня наши соперники тоже 120 минут сыграют. И внутренние резервы никто не отменял.

— Удивлены, что фавориты вылетели так быстро?

— Понятно, что на столь ранней стадии столько команд не вылетало. Но испанцы и аргентинцы — одно. Немцы для меня — личное расстройство. Лев — мой большой друг, он был моим тренером. Мой сын в Германии родился. Я к немцам с большой теплотой отношусь и расстроился, что они больше не участвуют в ЧМ. Что касается остальным команд — футбол есть футбол.

— Кто более предпочтительный соперник для вас по ¼ финала?

— Мы же не можем концерт заказывать для себя. Мы и тогда не выбирали соперника, и сейчас не будем. Никогда не знаешь, с кем сыграешь лучше. Мы просто будем готовиться. И вот был вопрос — что много команд вылетело. Одно дело — быть сильной командой и сильным игроком. Другое — быть сильными в определенное время и вместе. Вот сегодня так у нас так было. Знали, к чему идем. Четко понимаем, что они сильнее нас. Но это ни о чем не говорит. Игра должна показать.

 
 
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира подвел итог сенсационного матча.
 
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