Фабрегас: Россия играла с Испанией по плану дотянуть до пенальти и молиться

Испанский полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, который не попал в заявку национальной команды на ЧМ-2018, поделился впечатлениями от поражения сборной Испании от России в 1/8 финала мундиаля.



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- У меня нет слов, честно говоря. Ожидал другого матча. Не говорю, что ждал легкой победы от Испании, но считаю, что эта команда намного сильнее сборной России. Я увидел у российской команды план, который сработал. Этот план заключался в том, чтобы дотянуть до серии пенальти и молиться. Конечно, расстроен тем, что приходится видеть печальные лица своих хороших друзей. Тот же Иньеста, который провел последний матч за сборную, не заслуживал такого прощания с командой.

В Испании много надеялись на нынешнее поколение. Все ждали как минимум полуфинала чемпионата мира. Очевидно, что все болельщики разочарованы. Испания обладает талантливыми игроками и могла выступить лучше на ЧМ-2018. Для меня это лучшая оборона по именам – по два игрока из «Реала» и «Барселоны». Бускетс – лучший опорный хавбек мира, а еще были Иньеста, Сильва… Трудно найти игроков лучше на этих позициях. Увольнение главного тренера сборной Испании за два дня до начала турнира наверняка отложило свой отпечаток. Лично меня, как профессионального футболиста, такая ситуация бы смутила.

Что касается пенальти в ворота сборной Испании после того, как мяч попал в руку Пике, то арбитр принял правильное решение. Тут даже говорить не о чем, — сказал Фабрегас в эфире BBC.